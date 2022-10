Casa Onnis, il museo non c’è 

L’apertura al pubblico di casa Onnis appare ancora lontana. A quasi due anni dall’acquisto dell’immobile da parte del Comune, nessun intervento è stato fatto. Da una parte si cercano finanziamenti per procedere con la catalogazione dei beni, step fondamentale per l’apertura della casa museo, dall’altra si attende che vengano sbloccati i fondi per il restauro. «Il finanziamento sul restauro c’è ma è attualmente in stand-by perché il progetto su casa Onnis è parte di uno più ampio che fa capo all’Unione dei Comuni e ad oggi manca una loro delibera – spiega la sindaca Beatrice Muscas –. Abbiamo messo assieme un gruppo di lavoro tecnico e abbiamo fatto un sopralluogo della casa assieme ai tecnici della Sovrintendenza. Noi come Comune abbiamo deliberato, quando l’Unione dei Comuni prenderà atto delle decisioni del Consiglio comunale, si potrà andare avanti».

Doppia finalità

La palla passa dunque all’ente sovracomunale Terre del Campidano, che dovrà ora deliberare sui finanziamenti regionali. Le risorse per il restauro provengono, infatti, dalla programmazione territoriale della Regione ed è da queste che dipendono i tempi di apertura per casa Onnis, come spiega l’ex sindaco Enrico Pusceddu, a capo della Giunta al momento dell’acquisto: «La Regione dice che bisogna concludere il progetto entro 36 mesi dal momento in cui arrivano le risorse, quindi i tempi dipendono da quando vengono sbloccati i fondi. Il primo step è la catalogazione dei beni, definito il patrimonio si procederà con la messa in sicurezza, il restauro e infine l’apertura al pubblico. Speriamo si possa concretizzare il prima possibile, anche se, considerando i tempi tecnici, non penso che il progetto si dirà concluso prima di qualche anno».

La casa campidanese in terra cruda era stata acquistata nel dicembre 2020 con una spesa totale di 275 mila euro, di cui 55 mila per l’acquisto degli arredi. L’idea era quella di realizzare una casa museo visitabile, nonché un luogo fruibile per ospitare eventi culturali: «C’era una doppia finalità nell’acquisto – racconta Pusceddu – otre all’idea del museo, considerata la presenza di importanti e numerosi arredi storici al suo interno, quella di renderla un luogo in cui organizzare manifestazioni culturali. È un grande patrimonio per Samassi».