Casa Lions a rischio, via alla raccolta fondi 

La pandemia, la guerra, le bollette alle stelle e i costi diventati insostenibili rischiano di mettere in ginocchio la solidarietà. Per questo i Lions di Cagliari chiedono una mano d’aiuto affinché la Casa di accoglienza di via Jenner continui a regalare ospitalità a chi è costretto a venire a Cagliari per farsi curare all’oncologico Businco, è in attesa di terapie al Microcitemico o deve affrontare il percorso dopo un trapianto all’ospedale Brotzu. Un appello al quale si potrà rispondere partecipando allo spettacolo “Casa di bambola” in programma venerdì e domenica al Teatro Massimo alle 20,30.

La crisi

Romano Fischetti, 55 anni, di Palermo, è il presidente del cda della casa di accoglienza. Nella vita di tutti i giorni fa l’imprenditore e sa molto bene quanto è importante far quadrare i conti, soprattutto quando si parla di solidarietà. Un compito diventato molto complicato per un’associazione che non gode di finanziamenti pubblici e vive grazie alle donazioni e al 5x1000 da parte dei contribuenti affrontando spese quantificabili in 200.000 euro all’anno. «Il biennio della pandemia poi la crisi energetica e la guerra: ci siamo trovati nella tempesta perfetta. La Casa di accoglienza pur non avendo ospiti ha dovuto comunque sostenere le spese fisse di gestione». Una mazzata per i soci cagliaritani dei Lions che continua ad avere effetti. «Solo per farvi un esempio – aggiunge Fischetti – la bolletta elettrica di agosto è passata dai 1.500 euro degli anni scorsi a 9.000 euro». L’operazione di “razionalizzazione dei costi” non è così semplice. «Non potevamo certo ridurre l’utilizzo dell’aria condizionata, ospitiamo pazienti già debilitati, che hanno necessità di un trattamento particolare». L’altra possibilità era mettere mano alle buste paga. «Siamo una onlus, non ce la siamo sentita. Ci siamo imposti di non mettere in cassa integrazione i nostri sette dipendenti. L’unico provvedimento che abbiamo preso è stato, visto che nelle nostre 26 unità residenziali in certi giorni c’erano solo 3 o 4 persone ma normalmente registriamo un riempimento del 50 per cento, di chiudere una parte della struttura e limitare i costi di gestione».

I progetti

La temporanea difficoltà finanziaria non blocca l’intraprendenza dei soci Lions orientata al bene di chi sta male. «Abbiamo in progetto di realizzare un impianto fotovoltaico dal costo di 160.000 euro, metà a carico dei Lions international, Lcif», precisa il presidente. Non solo, vogliamo anche ampliare la nostra offerta di ospitalità realizzando un’area attrezzata riservata esclusivamente ai bambini, e ai loro familiari, assistiti al Microcitemico».