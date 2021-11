Casa inagibile, l’appello di un disabile 

La casa dove Christian Cherchi viveva con l’anziano genitore è inagibile: aveva già subito un crollo qualche anno fa, sempre per il maltempo, e padre e figlio stavano provvedendo a inoltrare la richiesta per ripararla. Il cedimento di domenica ha compromesso tutti i buoni propositi della famiglia Cherchi, ora costretta a vivere in una condizione di precarietà.

A Siliqua, nella conta dei danni causati dal nubifragio di domenica scorsa bisogna mettere anche la drammatica situazione in cui viene a trovarsi Christian Cherchi, disabile di 47 anni. La casa in cui abitava insieme al padre Salvatore, 73 anni, in via Umberto I, è quella la cui facciata ha subito un cedimento a causa delle piogge eccezionali: inevitabile l’evacuazione dei due inquilini.

A Siliqua, nella conta dei danni causati dal nubifragio di domenica scorsa bisogna mettere anche la drammatica situazione in cui viene a trovarsi Christian Cherchi, disabile di 47 anni. La casa in cui abitava insieme al padre Salvatore, 73 anni, in via Umberto I, è quella la cui facciata ha subito un cedimento a causa delle piogge eccezionali: inevitabile l’evacuazione dei due inquilini.

Padre e figlio sono al sicuro: il primo è ospitato nella casa di riposo del paese, il secondo ha trovato un riparo temporaneo a casa di un amico, ma lancia un appello: «Fortunatamente ho trovato un amico che, provvisoriamente, può offrirmi ospitalità. Purtroppo, però, le mie disabilità mi costringono a particolari necessità, per cui avrei urgente bisogno di una locazione idonea».

Comune al lavoro

La casa dove Christian Cherchi viveva con l’anziano genitore è inagibile: aveva già subito un crollo qualche anno fa, sempre per il maltempo, e padre e figlio stavano provvedendo a inoltrare la richiesta per ripararla. Il cedimento di domenica ha compromesso tutti i buoni propositi della famiglia Cherchi, ora costretta a vivere in una condizione di precarietà.

Una situazione delicata di cui si sta occupando l’amministrazione comunale del paese: «Abbiamo avuto un incontro con l’amministratore di sostegno del signor Salvatore – spiega la sindaca Francesca Atzori – e stiamo lavorando a una soluzione. Nel frattempo continueremo a dare il nostro supporto».

Gli altri punti critici

Con la pioggia che anche lunedì e ieri è continuata a cadere incessantemente, nei terreni agricoli intorno all’abitato di Siliqua la situazione rimane critica: acqua e fango hanno invaso strade e colture. Rimangono sotto osservazione alcuni punti sensibili del paese, tra cui il rio Forrus e i guadi di Sa Mitza e Bausonà sul fiume Cixerri, chiusi dai volontari della protezione civile a causa dell’ingrossarsi del fiume.

Allarme anche in via Duca degli Abruzzi, dove una casa disabitata continua a essere monitorata per l’imminente pericolo di crollo, che potrebbe coinvolgere anche le abitazioni adiacenti. Il tratto stradale intorno alla casa è stato chiuso al traffico, per garantire la sicurezza dei cittadini. Diverse strade extra urbane, che hanno subito allagamenti, rimangono sorvegliate dai volontari della Protezione civile, per il timore di un peggioramento delle condizioni meteo. Domenica è stata una giornata campale per vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e amministratori comunali, che, sotto la pioggia battente, hanno dovuto far fronte alle diverse segnalazioni. Il crollo della casa in via Umberto I, e la conseguente chiusura della strada, rappresenta il caso più grave.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata