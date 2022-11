Casa in affitto, un lusso per pochi 

Trovare una casa in affitto a prezzi abbordabili? Difficile. Se poi vuoi portare con te anche Fido, l’impresa è quasi impossibile. Vita dura per gli inquilini a Oristano: tra canoni alle stelle, spese condominiali e requisiti sempre più stringenti, firmare un contratto di locazione può diventare davvero complicato. Siti dedicati e pagine social sono zeppi di annunci di persone in cerca di un’abitazione ma il mercato immobiliare non riesce a soddisfare la richiesta e i pochi alloggi disponibili hanno costi altissimi.

I costi

Stando alla banca dati delle quotazioni immobiliari, consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate, per un’abitazione in stato conservativo “normale” in centro storico la spesa oscilla tra i 4,7 e gli 8,2 euro a metro quadro. Per un appartamento di 100 metri quadri il canone va dai 470 agli 820 euro. Se le condizioni della casa sono ottimali, si va dai 6,6 ai 9,1 euro a metro quadro. La situazione varia poco spostandosi nelle vie semicentrali, a meno che non ci si accontenti di una casa in stato “scadente” e allora la spesa va dai 2,3 ai 3,4 euro a metro quadro. «Dopo la pandemia i prezzi sono schizzati alle stelle - fanno sapere dall’agenzia immobiliare Bidder - per un quadrivano si arriva fino a 800 euro, circa il 30 per cento in più rispetto a qualche anno fa». Le richieste più frequenti arrivano da giovani coppie o da famiglie che cercano un punto d’appoggio temporaneo, in attesa della sistemazione definitiva. «Dopo il lockdown, gli inquilini cercano soprattutto bilocali e trilocali con almeno una terrazza o un piccolo giardino» va avanti l’agente. Ma accaparrarsi un appartamento al piano terra o una casa indipendente con cortile è un privilegio per pochi. «Al momento non abbiamo disponibile nessun alloggio con queste caratteristiche» fanno sapere dall’agenzia immobiliare Pecora Nera.

“No animali”

In città i locatari che accettano animali sono sempre meno. Monica Barbarino è in cerca di una casa in affitto da circa tre mesi. «La maggior parte degli annunci riporta la scritta “no animali” - afferma la donna che non ha intenzione di separarsi dal suo cane - Ho contattato diverse agenzie, ma nessuna ha soluzioni». Ha chiesto aiuto anche attraverso i social, ma leggendo i numerosi commenti si scopre che il suo non è un caso isolato, in barba alle numerose campagne di comunicazione contro l’abbandono degli animali. «I locatari sono diventati molto selettivi - confermano dall’agenzia Bidder - soprattutto dopo la pandemia e alla luce di esperienze negative».