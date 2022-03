Casa in affitto, lusso per pochi 

Decine di famiglie a caccia di un appartamento in affitto a Carbonia. Nonostante le centinaia di case sfitte, per le famiglie con figli minori o animali domestici pare essere quasi impossibile trovare un alloggio in locazione.

Le ricerche

C’è chi cerca casa da qualche mese, chi invece da oltre un anno, tutti con un denominatore comune: per i proprietari, vista la grande crisi, non danno abbastanza garanzie e, pur di non rischiare di trovarsi la casa occupata senza poter riscuotere l’affitto, preferiscono tenerla vuota. Un contesto che si scontra con il numero sempre in calo di residenti in città e con l’apparente stato di abbandono di molte abitazioni che sono ormai sfitte da tanti anni: «Da oltre un anno sono alla ricerca di un’abitazione per me e mio figlio – spiega Michela Melis – non ho grosse pretese, mi accontenterei di trovare un affitto a prezzi “umani” e una stanza per me e una per il ragazzo. Purtroppo molti affittuari non accettano bambini o adolescenti e trovar casa si sta rivelando un compito più arduo del previsto. Le uniche case disponibili sono spesso in condizioni disastrose e insalubri». Le giovani coppie non sembrano avere maggiore facilità: «Stiamo cercando casa da 3 mesi ma per ora non abbiamo trovato nulla – racconta Roberta Atzori – non abbiamo grandi pretese ma, purtroppo, chi affitta chiede garanzie su garanzie, non basta avere un lavoro e tra le clausole ci sono tanti no. No bambini, no animali, no fumatori, no visite. Se non troveremo saremo costretti ad andare via da Carbonia». Nella maggior parte dei casi ci si trova davanti ad affitti che variano dai 450-500 euro al mese in su. Sotto tale cifra sembra quasi impossibile trovare persino nelle frazioni più lontane: «Da anni cerco un piccolo appartamento, vivo sola a non ho grosse pretese – dice Luciana Bisio – sono in graduatoria da 15 anni per una casa popolare ma sto perdendo le speranze. Ogni tanto metto annunci per cercare casa ma i prezzi richiesti sono esorbitanti».

L’analisi

Negli ultimi anni i prezzi degli affitti sono saliti mentre quelli delle vendite sono al minimo storico. Basta fare un giro nella agenzie immobiliari per trovare proposte d’acquisto che porterebbero a rate di mutuo mensili pari al 30 o 40 per cento di un affitto medio: «Molti locatori chiedono garanzie sulla stabilità finanziaria degli affittuari – spiega Stefania Mattesu, dell’omonima agenzia – la precarietà economica del nostro territorio fa si che molti proprietari abbiano il timore di non riuscire a riscuotere gli affitti. Spesso preferiscono affittare a trasferisti o referenziati. Per chi progetta la propria vita nel territorio è molto più conveniente valutare l’acquisto di un immobile». Ma le soluzioni per sbloccare il mercato degli affitti, facendone anche calare i prezzi, ci sarebbero: «Basterebbe applicare le clausole del contratto agevolato concordato – dice Giancarlo Cancedda del Sicet, sindacato inquilini – Le case affittate con questa tipologia di contratto hanno prezzi calmierati e i proprietari hanno tasse dimezzate e altre agevolazioni, con risparmio per entrambi le parti. Spesso vengono proposti affitti non regolari ma si commette un reato perseguibile e non esistono tutele».