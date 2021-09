Casa in affitto, insegnante truffata 

Aveva pubblicato un annuncio su Internet, nel portale Subito.it, per riuscire ad affittare un appartamento, ma quella richiesta in rete è costata cara ad un’insegnante di 41 anni di Lanusei residente in città. A rispondere è stato non un potenziale affittuario ma un vero truffatore, capace di sottrarre alla donna, e non versare come pattuito, i 720 euro della prima rata mensile. Inevitabile la denuncia ai carabinieri della stazione di San Bartolomeo che ieri, dopo lunghe indagini, hanno depositato in Procura un’informativa di reato. Nei guai è finito un giovane napoletano di 24 anni.

La vicenda

I fatti risalgono a quest'estate, quando l’insegnante ha deciso di inserire sul noto portale l’offerta, a chi fosse interessato, di un appartamento di sua proprietà nel centro di Cagliari. La risposta non si era fatta attendere. Aveva così ricevuto la chiamata di uno sconosciuto che aveva affermato di voler aderire alla richieste della donna per un canone pattuito di 720 mensili. L’uomo aveva poi indotto la sua interlocutrice a recarsi in uno sportello bancomat dove avrebbe avuto riscontro dell'accredito del canone pattuito. Sono stati i modi gentili ed evidentemente le capacità oratorie a convincere la proprietaria dell’abitazione a seguire attentamente le indicazioni telefoniche date da quel signore così garbato.

Le operazioni

La professoressa ha così iniziato a digitare sulla tastiera dell'impianto i codici che man mano le venivano suggeriti. Una volta completate le operazioni, la donna ha richiesto all'impianto Atm un estratto conto dal quale emergeva però che i 720 richiesti non erano stati accreditati ma bensì prelevati. Il tranello era riuscito. Inutile tentare di raggiungere telefonicamente lo sconosciuto per chiedere ragione di quanto accaduto. Numero staccato. Irraggiungibile.