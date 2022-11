Casa di riposo, no ai tagli sugli orari 

I sindacati si chiedono perché nella precedente gestione il personale Oss avesse (per la maggior parte) contratti a tempo pieno ma nessuno è stato confermato come tale: invece è stata applicata la riduzione oraria. Al momento della presa del servizio la cooperativa ha preteso la sottoscrizione dei contratti senza concedere alle lavoratrici il tempo necessario a un’attenta valutazione dello stesso, con la minaccia di licenziamento qualora non avessero provveduto. I contratti sarebbero inoltre viziati da numerose irregolarità. Ci sono state anche nuove assunzioni che hanno contribuito a ridurre le ore del restante personale che legittimamente è transitato dal precedente datore di lavoro.

Doveva essere un semplice passaggio di consegne tra vecchia e nuova gestione ma il passaggio non è semplice come sembrava: i lavoratori della casa di riposo per anziani “Santa Maria Assunta” di Guspini si vedono recapitata una proposta da parte della cooperativa “Insieme Scs” di Salerno, neo aggiudicataria del servizio, con una riduzione del 20 per cento degli orari di lavoro, con conseguenze economiche sulle loro retribuzioni e sulla qualità del servizio. I lavoratori hanno detto no e si sono rivolti alle loro sigle sindacali denunciando la situazione. Proclamato lo stato di agitazione, i sindacati chiedono risposte.

L’assemblea

Nell’assemblea di lunedì i lavoratori hanno rigettato all’unanimità la proposta della cooperativa. Nel comunicato firmato da Loredana Zuddas e Mario Sollai e inoltrato al Comune e alla cooperativa l’organizzazione proposta da “Insieme” è giudicata del tutto inadeguata: le lavoratrici andrebbero incontro a turni massacranti, faticosi e pericolosi, e ci sarebbero ricadute negative sugli anziani ospiti. Comune e sindacati si sono incontrati lunedì: «Le risorse stanziate per questo nuovo appalto sono le stesse dell’appalto precedente, quindi sufficienti a garantire il servizio richiesto nel capitolato», ha specificato l’assessore ai Servizi sociali, Alberto Lisci.

I dubbi

I sindacati si chiedono perché nella precedente gestione il personale Oss avesse (per la maggior parte) contratti a tempo pieno ma nessuno è stato confermato come tale: invece è stata applicata la riduzione oraria. Al momento della presa del servizio la cooperativa ha preteso la sottoscrizione dei contratti senza concedere alle lavoratrici il tempo necessario a un’attenta valutazione dello stesso, con la minaccia di licenziamento qualora non avessero provveduto. I contratti sarebbero inoltre viziati da numerose irregolarità. Ci sono state anche nuove assunzioni che hanno contribuito a ridurre le ore del restante personale che legittimamente è transitato dal precedente datore di lavoro.

Le verifiche

«L’ufficio tecnico è impegnato a verificare che si stiano rispettando tutte le condizioni richieste dal capitolato d’appalto», aggiunge Lisci: «Si tratta di un servizio al quale teniamo molto e al quale destiniamo ingenti risorse, perché rivolto a persone molto fragili che hanno bisogno di cure appropriate e particolari».

Interviene sulla questione anche il consigliere Filippo Usai, presidente della commissione Servizi sociali: «Diversi dipendenti mi hanno illustravano la situazione; ho spiegato loro che il Comune non può entrare in merito alla gestione interna del servizio».

Dalla minoranza trapela preoccupazione sia per la situazione degli ospiti, anziani e fragili, sia per il trattamento dei lavoratori: «Conosciamo bene le criticità pregresse della struttura che gravano sulla possibilità di migliorare il servizio – sottolinea il capogruppo Marcello Pistis – ma non abbiamo avuto sinora alcuna informazione da parte dell'Amministrazione sulla situazione di crisi. Chiederemo, come sempre, attenzione e il massimo impegno».

