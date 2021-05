Casa di riposo aperta ai bambini 

Uscire assieme, bambini e nonni, dalle limitazioni imposte dal Covid: è questa la scintilla che ha acceso il progetto “Estate al centro”, il centro estivo per bambini della scuola primaria, che sarà ospitato in una struttura per anziani a Villacidro. Il servizio è completamente gratuito. Si tratta di un’esperienza intergenerazionale, pensata in particolare per le famiglie che non hanno la possibilità di iscrivere i loro figli ad altre iniziative di ricreazione estiva, a pagamento. L’animazione funzionerà al mattino, prenderà il via il 14 giugno e terminerà il 2 luglio, presso la Casa anziani “Anna e Gioacchino”.

“Estate al centro” è un progetto a cura del Centro Culturale e di Alta Formazione Onlus in collaborazione con la Caritas Diocesana di Ales Terralba e rientra tra le iniziative del progetto nazionale “Servizio, nonviolenza, cittadinanza” finanziati con l’8 per mille alla Chiesa cattolica.

Le attività si svolgeranno oltre che all'aperto, nella sala intitolata a “Monsignor Giuseppe Pittau”, uno spazio concepito proprio per ospitare momenti di aggregazione, approfondimento e spettacolo, all'insegna dello scambio intergenerazionale.

Quello di promuovere lo sviluppo di scambi tra nuove e vecchie generazioni è un obbiettivo prioritario per il Centro Culturale, come conferma il suo presidente, don Angelo Pittau: «É una intuizione che abbiamo cercato di portare avanti in questi anni d’impegno nella relazione tra generazioni: essere assieme, in servizio l’uno per l’altro, in una condivisione di vita, di gioia e di speranza, una visione da una parte pedagogica e dall’altra uno scambio di esperienze. Il progetto risponde a una necessità sempre più emergente: gli anziani non vanno isolati, sono una risorsa della comunità’ intera, sono soggetti “educanti”. E dall’altra parte, i ragazzi sono portatori di gioia e di speranza: portano voglia di vita ai nostri anziani, rompendo la loro solitudine».

Le attività saranno curate da animatori professionisti e da volontari, coordinati dalla responsabile suor Valeria Vasquez, direttrice dell’Ufficio Missionario Diocesano.

«Saranno diversi i momenti di aggregazione e interazione tra anziani e bambini – ha commentato Luigi Serra, direttore del Centro Culturale di Alta Formazione - tutti gestiti nella scrupolosa osservanza dei protocolli sanitari. Ci saranno attività ludiche che coinvolgeranno anche gli anziani in qualità di pubblico o di giudici, attività musicali e altro ancora. Anche se l’interazione sarà un po’ limitata dal fatto che solo gli ospiti anziani e gli educatori della struttura sono vaccinati, l’opportunità di condividere i momenti di svago e di divertimento siamo certi porterà beneficio sia agli anziani sia ai giovanissimi, e li potrà ripagare in parte delle privazioni che bimbi e anziani hanno subito in modo pesante durante questi ultimi due anni».

Dei 21 posti disponibili per i bambini delle scuole primarie, ne sono rimasti liberi pochissimi, a dimostrazione che la formula è di grande interesse.

