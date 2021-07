Casa dello studente, incompiuta regina 

Se la Regione intende per opere incompiute quelle che non si completeranno mai e poi mai, l’elenco è perfetto. I lavori appaltati dal Comune anni e anni fa inseriti nell’anagrafe delle opere abbandonate (come scuole, strade, ponti, piscine, palestre, ecc) sono solo due e lì resteranno fintato che la Regione non le toglierà di mezzo perché morte e dimenticate.

L’elenco

Nella lista figura: il completamento della sala mensa della Casa dello Studente di viale Repubblica aperto come Spazio Giovani ma che mai funzionerà come sala mensa. Un appalto da un milione di euro, lavori eseguiti per la metà esatta. Comunità terapeutica per tossicodipendenti in località Pabarile, altra incompiuta comunale mai aperta e che mai lo sarà. Per completarla servirebbero altri 800 mila euro ai quali aggiungerne altrettanti (se bastano) perché i ladri hanno rubato tutto: porte, finestre, sanitari, mattonelle, impianti elettrici. Meno le mura, tutto. Soldi bruciati per sempre e che finisse così era nell’aria fin dall’inizio, più di vent’anni fa.

Ex provveditorato

Per restare in città tra le incompiute anche il completamento dell’ex provveditorato agli studi ( poi sede dell’ università), lavori appaltati dalla Provincia. L’intervento costato 2.680 mila euro, è a metà e così resterà. L’ha capito anche la Provincia che sta tentando di vendere lo scheletro in cemento e mattoni ma finora nessuno si è affacciato neppure per chiedere informazioni. Altro brucio di denaro pubblico.

Fuori e dentro

Rispetto all’elenco regionale precedente escono dal giro perché aperte l’ex teatro San Martino e la torre di San Cristoforo. Non figurano invece altre opere ancora non terminate nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dall’avvio dei lavori. L’ex Foro boario che, assicura il sindaco Andrea Lutzu «sarà aperto entro questo mese» e l’ex carcere militare i cui lavori per il recupero, stando agli ultimi dati del Ministero delle infrastrutture e i trasporti, sarebbero al 36,58 per cento. «Un progetto purtroppo lasciato andare e che abbiamo ripreso e rimodulato inserendolo nel piano Oristano», precisa. Lungomare di Torregrande; «siamo al progetto esecutivo» e così anche per Piazza Manno che superato lo scoglio del progetto di fattibilità si procede con gli elaborati finali. Anche per piazza Ungheria i tecnici sono al lavoro mentre per il teatro “Garau” «si va a chiudere, tra brevissimo riapre», conferma il sindaco. Tra le opere che comunque procedono anche se i lavori ancora non sono iniziati la pista di atletica del Sacro Cuore, il ponte sommergibile di Silì. ( a. m. )

