Casa della salute, volontari in soccorso 

Accoglienza e orientamento per gli utenti che accedono ai servizi della Casa della Salute di Arbus. E per gli anziani e le persone con disabilità, c’è anche l’impegno all’accompagnamento personale negli ambulatori o anche fuori dalla struttura per il pagamento del ticket, fissato dal Servizio sanitario nazionale, presso una tabaccheria del centro abitato. Sono questi i servizi che, in assenza di personale disponibile, la Assl di Sanluri ha affidato, tramite una convenzione, a quindici volontari dell’associazione “Angeli nel cuore”.

Gli specialisti

I disagi dovuti all’assenza di personale che potesse fornire informazioni o assistenza nel mini-ospedale di Arbus, in via Cavallotti, sono emersi dai primi mesi dell’anno, con l’arrivo dei medici specialisti: il cardiologo Roberto Floris, il neurologo Marcello Mura e fra un mese il reumatologo, Giorgio Frongia. Un semplice avviso da parte del Comune e le prenotazioni per le visite non si sono fatte attendere. Per gli anziani e i disabili, provenienti dalle frazioni e dai villaggi turistici, costretti a controlli e cure, è stata la fine dei faticosi viaggi per raggiungere l’ospedale di San Gavino o altre strutture sanitarie del territorio. La Casa della Salute che già ospitava la Medicina di gruppo, costituita dai medici di famiglia, l’assistenza infermieristica, la continuità assistenziale (ex guardia medica), il punto prelievi e i volontari dell’Avis, con i medici specialisti è diventata così un polo multifunzionale. Appena messo piede all’interno della Casa, un’ampia sala con numerose sedie ma nessuno a offrire alcun tipo di aiuto con l’aggravante del rischio assembramenti durante la pandemia. Le lamentele non si sono fatte attendere. In particolare per il pagamento automatizzato del ticket e la marcia indietro verso la sede abilitata, distante dalla struttura.

Il Comune

«Le richieste di un servizio aggiuntivo – ricorda l’assessore alla sanità, Luca Pani – sono state immediate. Comprensibili le difficoltà, soprattutto per coloro che non hanno piena autonomia. Ad aprile, ho chiesto alla Assl l’autorizzazione per l’accoglienza da parte dei nostri volontari. Accolta subito. I tempi, purtroppo sono stati più lunghi del previsto. E, questa volta, nulla c’entra la burocrazia. Le emergenze legate al Covid-19 non hanno facilitato il percorso». L’attesa è finita nei giorni scorsi: il commissario della Assl, Alessandro Baccoli, e la presidente di Angeli nel cuore, Adele Frau, hanno firmato la convezione.