Casa della salute, via al progetto 

La Casa della salute si farà. E verrà potenziata grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) riservati a investimenti affidati alla gestione dei territori. Dopo tanti ostacoli e rinvii, ma soprattutto dopo un’attesa lunga tredici anni, la Regione ha affidato l’incarico ai professionisti per realizzare il progetto esecutivo e definitivo per l’edificazione della ormai tanto attesa Casa della salute di Senorbì.

I finanziamenti

Il Comune di Senorbì è beneficiario di un finanziamento di un milione e 850mila euro per la realizzazione della struttura in grado di offrire, in uno stesso spazio fisico, l'insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione. Un’opera fondamentale in un territorio privo di presidi ospedalieri e caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione. Ma serviranno altri investimenti per garantire la continuità e la massima efficienza dei servizi. «L’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, in occasione di una recente visita al nostro Poliambulatorio ha annunciato la volontà di attingere dai fondi del Pnrr per potenziare la nuova struttura e realizzare il Centro operativo territoriale (Cot) della Trexenta», spiega il sindaco di Senorbì, Alessandro Pireddu. L’apertura del Cot è fondamentale per la presa in carico dei pazienti fragili e per intercettare i bisogni di cure e di assistenza, assicurando la continuità tra ospedale e territorio.

Emergenza

Il Poliambulatorio di Senorbì oggi è più povero rispetto a una decina di anni fa, e con l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 la situazione è peggiorata. Il reparto di odontoiatria è stato notevolmente ridimensionato, il Centro prelievi funziona (a rilento) solo per appuntamento. Tra i medici che hanno appeso il camice al chiodo per godersi la meritata pensione e non sono stati ancora sostituiti ci sono un dentista e una ginecologa. Mancano all’appello anche i medici di igiene pubblica: si è passati da cinque a uno in pochi anni. Con il professionista superstite costretto a fare gli straordinari per la campagna vaccini anti-Covid. «Un territorio così vasto come il nostro, che comprende la popolazione di Trexenta e Gerrei, non può essere trascurato in questo modo – continua Pireddu –; è arrivato il momento di invertire la tendenza, per questo ci auguriamo che i lavori per la realizzazione della Casa della salute possano iniziare presto». Conclusa la fase di progettazione, la palla passa in mano all’Ats che potrà procedere con l’appalto.