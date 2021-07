Casa della salute? In ritardo 

La Casa della salute è ancora lontana. Sarebbero dovuti iniziare questo mese i lavori per la realizzazione del nuovo Polo sanitario della Trexenta finanziato dalla Regione per potenziare la rete dei servizi delle cure primarie e dell’assistenza territoriale. Un’opera attesa da ormai 13 anni, che però sembra destinata a restare ancora al palo. Ci sono i soldi (1,8 milioni di euro), il progetto è stato approvato, ma i lavori non sono ancora iniziati.

L’annuncio

È passato quasi un anno (agosto 2020) da quando l’azienda della tutela alla salute di Cagliari (Ats) ha pubblicato la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e definitiva della Casa della salute di Senorbì. Il cronoprogramma indicava a luglio 2021 l’avvio del cantiere per la nascita di una struttura sanitaria all’avanguardia in grado di offrire, in uno stesso spazio fisico, l’insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione per Trexenta, Sarcidano e Barbagia di Seulo. La sede scelta è quella adiacente al Poliambulatorio di via Campiooi, in modo da avere un unico polo sanitario in una posizione strategica.

Ritardi

Ad oggi però ancora non si conoscono né la data né il periodo in inizieranno i lavori. A farsi portavoce delle legittime preoccupazioni della comunità che, riguardo gli investimenti sulla sanità, si sente ancora una volta trascurata è il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu. «Siamo riusciti a riprendere per i capelli un finanziamento che c’era stato sottratto – dice Pireddu–, messa al sicuro la partita più importante adesso stiamo sollecitando l’avvio dei lavori, il territorio anche da questo punto di vista ha bisogno di risposte certe». La Giunta comunale sta facendo la sua parte. «Abbiamo in cantiere il progetto di riqualificazione dell’intera zona del distretto sanitario per potenziare la viabilità e offrire un servizio migliore agli utenti».

Proteste

La sanità in Trexenta non se la passa benissimo, come dimostra anche la vicenda della farmacia territoriale del Poliambulatorio aperta solamente due volte al mese. «Mentre aspettiamo la nascita di nuovi presidi rischiamo di perdere i vecchi servizi», dice il sindaco di Guamaggiore, Nello Cappai è preoccupato per l’ennesimo ritardo. «I soldi devono essere spesi quando vengono stanziati, il rischio altrimenti è che possano non bastare».

