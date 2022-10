Casa della salute, i cantieri non decollano  

Si dilatano i tempi per la realizzazione della Casa della Salute nel caseggiato di via dei Gladioli (ex Cries). La progettazione dovrà essere portata a termine entro il 31 dicembre 2023, solo dopo partiranno i lavori. Cresce l’attesa per il centro polifunzionale per la salute ispirato a quello di via Romagna a Cagliari. A comunicarlo, nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stato il sindaco Tomaso Locci.

I passaggi

«Nel marzo 2018 abbiamo stipulato un accordo con l’Ats e abbiamo a disposizione 2,5 milioni di euro, fondi Por Fesr», ha spiegato «i servizi previsti nella struttura dovranno essere rimodulati, poiché bisognerà verificare se ci sono medici a sufficienza dopo l’era del Covid. Una ventina di giorni fa abbiamo incontrato il dg della Asl di Cagliari Marcello Tidore e il responsabile del servizio che segue le case della salute della provincia. Le interlocuzioni dunque vanno avanti e l’Asl ha fatto un sopralluogo recente. Si è iniziato qualche semplice intervento di manutenzione perché ci sono infiltrazioni d’acqua da una quindicina di anni». Locci ha detto che il ritardo nella progettazione è legato al commissariamento del Comune di Monserrato . «Quando sono diventato di nuovo sindaco nel 2019, ho ripreso le interlocuzioni, i finanziamenti non sono andati persi. Mi auguro che quanto prima ci vengano presentati i progetti e si deciderà quello più consono. Riteniamo ci debbano essere senz’altro la guardia medica e il centro vaccinazioni, e poi gli altri servizi tipici di una casa della salute».

Locci è intervenuto rispondendo a un’interpellanza del consigliere di minoranza Andrea Zucca sullo stato dell’arte del progetto.

La storia

«Fu firmata una convenzione nel 2013, e sottoscritto un accordo nel 2018», dice Zucca, «la Casa della salute avrebbe dovuto vedere la luce nel 2019, ma così non è stato. Non sono per niente fiducioso». La collega Valentina Picciau aggiunge: «In piena pandemia avremmo potuto avere un punto di riferimento per la salute direttamente sul nostro territorio, adibito magari ad hub vaccinale». Per Alberto Corda (Riformatori) «è assurdo che ci siano tutti questi ritardi. Ora pure la guardia medica è lontana dal territorio. Il sindaco deve farsi valere, l’edificio da 20 anni è una cattedrale nel deserto».

Le opinioni

Nicola Mameli, consigliere di maggioranza (Monserrato in Movimento), dice che «si possono realizzare spazi di medicina generale, pediatria, neuropsichiatria infantile, centro Alzheimer, e servizi per pazienti oncologici, diabetici e cardiopatici. Poi un consultorio familiare e un punto prelievi. In un’ala dello stabile è previsto un asilo nido e nel giardino un’area parco e un punto ristoro. Un’occasione imperdibile per la riqualificazione di un quartiere periferico, la zona Cortis, sinora non valorizzato». Per Manuela Ambu (maggioranza), sono essenziali «guardia medica, centro vaccinazioni, sede del 118, ambulatori per patologie diabetologiche, cardiovascolari e di salute mentale». Alessio Locci (Monserrato in Movimento, anch’egli in maggioranza), ricorda che «il progetto è nato nella scorsa consiliatura, quando assieme all’ex assessore Gianfranco Masala, firmatario della delibera di Consiglio, si è lavorato per la firma della convenzione con l’Ats».

