Casa del fanciullo, addio all’oratorio 

La scuola elementare parificata “La Casa del Fanciullo” di via Tito Livio è un’istituzione a Monserrato. Meglio conosciuta da tutti come “La Salle”, è sempre stata gestita dai fratelli della congregazione lasalliana. Per 62 anni ci hanno studiato molti monserratini (e non solo) e tanti bimbi hanno frequentato l’oratorio.

La lettera

Ma pochissimi giorni fa il timore più grande dei genitori si è avverato: una comunicazione scritta del “Visitatore provinciale”, Fratel Gabriele Di Giovanni, che rappresenta la Congregazione dei Fratelli delle Scuole cristiane, ha spento ogni speranza: «Nella Congregazione – si legge nella lettera inviata al direttore della Casa del Fanciullo, docenti, genitori, alunni e associazioni presenti nella struttura – è maturata la dolorosa decisione di togliere la comunità dei Fratelli dalla realtà di Monserrato, lasciando aperta la scuola, nonostante le problematiche, in particolare il numero ridotto di alunni». Assicura che la Congregazione sosterrà la scuola anche se rimarrà solo personale laico. Una scelta, scrive Di Giovanni, che fa parte della «riorganizzazione sul territorio nazionale e che finora ha portato alla chiusura di 4 comunità di Fratelli alle quali si aggiunge ora quella della Casa del Fanciullo».

Le difficoltà

La motivazione è l’età avanzata dei frati e la riduzione del loro numero. I genitori dei bimbi che frequentano la Casa del Fanciullo (5 classi in totale) non l’hanno presa bene: «Non ci è piaciuto come è stata gestita la vicenda da Roma», tuona Anna Mei, «non hanno neanche risposto alla nostra petizione inviata in vista della loro riunione dei primi di luglio. Ci hanno lasciato nell’incertezza del futuro scolastico dei nostri figli. Nel mentre ho deciso a malincuore di iscrivere mio figlio altrove». Per Federico Satta, ex alunno, «non sarà più la Casa del Fanciullo che abbiamo conosciuto. Viene meno anche l’oratorio seguito dai Fratelli, con i quali si sono instaurati rapporti di amicizia, e ora come genitore di due bambini che l'hanno frequentato è una doccia gelata. Li manderò in un'altra scuola». Barbara Lecis dice che «tanti genitori non manderanno più i propri bimbi in via Tito Livio. Li abbiamo iscritti per avere un’educazione specifica, senza i “fratelli” viene a mancare questo tipo di didattica, quindi che senso avrebbe continuare a mandarli lì?».