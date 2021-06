Casa degli algheresi, via al cantiere 

L’ingresso da Piazza Civica, il salotto buono della città, è una dei tratti caratterizzanti del restyling del Palazzo civico ad Alghero. L’investimento è di circa un milione di euro, reperiti in parte con un mutuo Jessica stipulato nel 2015 (600 mila euro) e in parte con fondi di bilancio. Ieri la consegna del cantiere all’impresa Coedil Sud. Il restauro della Casa degli algheresi dovrà concludersi entro il 22 gennaio 2022 e renderà più funzionali gli spazi dedicati alle iniziative istituzionali e culturali. «Dovrà restituire alla città il gioiello nella sua interezza, per rendere l’intero Palazzo accessibile a tutti, abbattendo ogni barriera», commenta il sindaco Mario Conoci.

Vetro e acciaio

Un ascensore in vetro e acciaio dal cortile condurrà al primo e secondo piano. Ci saranno aree dedicate ai gruppi consiliari e al lavoro quotidiano dei consiglieri, alle commissioni e agli uffici dell’assemblea cittadina. Ieri mattina erano presenti alla consegna dei lavori il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore e l’assessore ai Lavori pubblici Antonello Peru.

«Un bene prezioso che torna nella disponibilità della città, nella sua interezza», dice il primo cittadino, spiegando che l’edificio si appresta a subire una profonda riqualificazione con la ricostruzione della grande scala di collegamento a tutti i piani, i risanamenti delle murature, l’adeguamento dell’impiantistica, la manutenzione straordinaria della copertura. «Un progetto importante – ha aggiunto l’assessore Peru – che rappresenta un altro passo avanti nel programma delle opere pubbliche in città».

Fondi rispediti al mittente

Soddisfatta anche l’opposizione per l’avvio di una iniziativa nata con l’ex sindaco Mario Bruno. «Il Comune si riprende il ruolo di punto di riferimento del centro storico algherese», hanno sottolineato i consiglieri di centrosinistra. Storcendo però il naso per un’assenza, rispetto al progetto originale: «Perso il finanziamento di 500 mila euro, destinati alla realizzazione della “Casa delle arti” sul modello di Antonio Marras». Nella sala dell’ex Circolo Marinai sarebbe dovuto nascere un centro culturale, da un’idea dello stilista algherese. Le risorse erano arrivate ad Alghero con un bando regionale. «Ma per la Giunta Conoci devono invece essere rispedite a Cagliari. Meglio al posto dell’arte e della cultura – hanno concluso gli avversari politici del sindaco - qualche stanza in più per gli assessori».

RIPRODUZIONE RISERVATA