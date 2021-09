Casa Cometa, dove rinasce la speranza 

I murales sulle pareti dell’edificio accolgono chi entra. Un grande giardino verde circonda la struttura. Colori vivaci, perché a Casa Cometa, in via Angioni, non c’è negatività, ma tanto ottimismo.

Nella struttura gestita dalla fondazione Domus de Luna e aperta nel 2010 in collaborazione con il Comune di Quartu anche grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna, della Fondazione BNL e del Rotary Club locale, sono ospitati da una parte mamme con i loro bambini che hanno bisogno di aiuto (Cometa Mamme), dall’altra ragazzi tra i 13 e i 18 anni (Cometa Ragazzi) che provengono da situazioni familiari non facili e che qui hanno trovato un luogo dove vivere un’adolescenza serena, tutelati e circondati dai sorrisi e dalle attenzioni degli educatori e delle educatrici.

I protagonisti

I minori che vivono nella struttura di accoglienza sono stati allontanati dalle famiglie di origine per vari motivi, ma sono in tutto e per tutto come gli altri adolescenti. Sperano in un domani felice, ognuno coltiva i propri sogni. «Questo posto mi ha restituito il sorriso», dice Giorgio, «mi trovo bene con tutti, per me sono come una famiglia. Quando avrò finito il mio percorso e andrò via, so già che mi mancheranno». Antonio annuisce: «Sto coltivando la mia passione per il disegno, un giorno spero di fare di questo hobby un lavoro, di sogni ne ho tanti, grazie a Casa Cometa so che potrò realizzarli». «Casa Cometa non è che un punto di passaggio tra quello che era un passato non facile e ciò che potrà essere un futuro ricco di opportunità», spiegano i responsabili della struttura.

Il percorso

Il percorso di rinascita inizia già quando entrano nella grande famiglia di Domus de Luna. Qui conoscono altri ragazzi e ragazze che come loro hanno dovuto affrontare periodi della vita tortuosi. «Inizialmente sono un po’ spaesati», spiega Stefania Lecca, educatrice e pilastro della struttura «è normale, non si conoscono, non conoscono il nuovo ambiente, poi però dopo poco si ambientano e socializzano. Di norma vanno molto d’accordo, ovviamente ognuno ha il suo carattere, ma c’è armonia. L’estate appena trascorsa l’abbiamo passata in due villini a Costa Rey. È stata una bella esperienza, i ragazzi restituiscono quello che doniamo loro».

Il riscatto e le mascotte

Sono tanti i giovani che al compimento dei 18 anni, sono rientrati con nuova forza nella società: «Noi li accompagniamo verso un futuro in cui dovranno cavarsela da soli», dice Lecca, «molti hanno trovato un lavoro e si sono realizzati». Fino a non molto tempo fa a Casa Cometa c’era una mascotte: Zaccaria, una simpatica capretta che gironzolava per il giardino e riceveva le cure e le coccole amorevoli degli ospiti della comunità. Poi è arrivato Simba, un cagnolone meticcio che ha vissuto con loro fino alla sua morte, avvenuta a luglio. Per ricordarlo, i ragazzi hanno collaborato con l’artista Manu Invisible alla realizzazione di un murale a lui dedicato in giardino.

Il presidente

Tra le tante attività di Casa Cometa, c’è lo sport, la musica, i laboratori di disegno, ma anche il recupero scolastico e l’ascolto psicologico. «Ciascun ragazzo fa il suo percorso, adatto alla sua personalità», spiega Ugo Bressanello, fondatore e presidente di Domus de Luna: «Soprattutto in un periodo di emergenza come quello della pandemia si dovrebbe ripartire dalle comunità, tutte». prosegue. «Ad esempio, nelle vaccinazioni ci vorrebbe un’attenzione simile a quella che si è avuta finalmente per le Rsa. In tutti i luoghi in cui il vivere in comune crea condizioni e necessità che non sono quelle proprie dell’individuo e del piccolo nucleo famigliare, sarebbe bene per tutti che si cominci a pensare diversamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA