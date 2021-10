Casa cercasi per 300 famiglie 

«Non ci sono alloggi disponibili, almeno nella misura delle necessità, e l’amministrazione comunale è impotente. Non si sa come uscire da questa situazione». L’ingegnere Antonio Cavada svela un quadro sempre più allarmante, dopo l’incontro sul tema dell’emergenza abitativa a Nuoro convocato dal circolo culturale “Peppino Catte”. Le parole di Fausta Moroni, assessora alle Politiche sociali, avvalorano: «Le famiglie in attesa di una casa sono 297, stando alla graduatoria Erp (Edilizia residenziale pubblica), più una sessantina nell’elenco della cosiddetta emergenza abitativa. Gli alloggi comunali già assegnati sono 224, oltre 31 non agibili; Area ne possiede 888, di cui 859 locati, 29 da assegnare (di questi 7 da ristrutturare). In questo momento è difficile dare risposte: riprenderemo in mano la graduatoria e inizieremo una battaglia politica contro Area (Agenzia regionale edilizia abitativa)».

Situazione bloccata

Nella città dove gli alloggi sfitti abbondano e il centro storico registra la fuga di re sidenti la ricerca di una casa è tema caldo. Centinaia di famiglie attendono, l’impressione è che la soluzione sia ancora lontana. «Il percorso che doveva condurre all’assegnazione di alloggi ex Iacp non fa registrare alcuno sbocco - precisa Cavada, tra i relatori di un incontro a cui hanno preso parte anche i consiglieri di maggioranza, Emilio Zola e Narciso Guria -. Intanto, perché non c’è interlocuzione tra Comune e Area? Area possiede un budget di oltre 100 milioni di euro: perché non si impegna? Si lavora a compartimenti stagni».

Polemiche

Emergono da un dibattito partecipato, organizzato dal circolo “Peppino Catte”. «Se da una parte Area sembra un ente inutile, dall’altra va detto che nell’azione governativa cittadina non traspare l’elemento propulsivo verso la soluzione del problema - dice Cavada -. Si evince dalle prerogative del Comune, dal non avere ancora aggiornato la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione degli immobili, cosa spesso richiesta dalla Corte dei conti». Fausta Moroni rassicura: «Sicuramente riprenderemo in mano la graduatoria perché è molto vecchia. È un elenco stilato nel 2013 e pubblicato nel 2019. Dobbiamo decidere se apportare un aggiornamento o realizzare una nuova graduatoria».