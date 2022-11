Casa Atzeni diventa il museo delle tradizioni 

Dal primo proprietario, sino alla zia scomparsa poco prima che esplodesse il Covid: Maria Angela Atzeni, morta alla vigilia dei 90 anni. Una benefattrice che quasi tutti in città ricordano per la sua dolcezza. «Era sempre in prima linea per aiutare i poveri e chi si trovava in difficoltà», ricorda la nipote, «cercava di fare del bene per gli altri in assoluto silenzio, tramite la Caritas oppure direttamente con chi sapeva che aveva bisogno».

Ogni angolo di casa è un concentrato di ricordi. «Era il ritrovo di tutta la famiglia, qui giocavo con cugini e sorelle», racconta Maria Antonietta Atzeni, «da bambini ne abbiamo combinate tante e non sono mancate le punizioni. Ricordo ancora quando per gioco abbiamo liberato l’asino che nonno Pasqualino teneva nella stalla, creando panico dentro casa». Scorci di vita vissuti più di quarant’anni fa, ma la storia della casa risale ai primi anni del 1700. «Difficile stabilire una data esatta, alcuni documenti recuperati risalgono alla seconda metà del ‘700 ma la struttura, anche se di dimensioni più ridotte, esisteva già da anni». Un secolo dopo l’arrivo di Efisio Atzeni, bisnonno degli attuali eredi che gestiscono la struttura. «Da allora la storia è tutta scritta, scandita da foto e ricordi tramandati negli anni», racconta la donna. Ricordi di famiglia raccontati nella cinque giorni di porte aperte - dal 29 ottobre sino al 2 novembre - che l’associazione appena nata ha organizzato per raccontare la storia di Casa Atzeni.

Più di tre secoli di storia alle spalle e almeno dieci generazioni nate e cresciute fra le storiche mura della casa campidanese incastonata in fondo al vicolo Villafranca, nel cuore del centro storico di Selargius. Una delle dimore più antiche della città rimaste ancora intatte, Casa Atzeni, abitata sino a tre anni fa e pronta a diventare fulcro di iniziative culturali e museo aperto al territorio. «In ricordo della nostra famiglia», dice Maria Antonietta Atzeni, nipote dell’ultima proprietaria della casa - la zia Maria Angela Atzeni - che insieme agli altri dodici eredi ha messo su un’associazione culturale intitolata alla storica famiglia selargina. E organizzato - con la collaborazione dell’associazione Fedora Putzu - la prima iniziativa - con tanto di esposizione di abiti tradizionali - che nei giorni scorsi ha incassato un boom di visitatori.

Il racconto

Il percorso

L’idea

Ed è proprio in nome della zia Maria Angela, e di tutta la famiglia, che ora si lavora per trasformare la storica abitazione campidanese di vico Villafranca in una casa della cultura nel cuore di Selargius. «Abbiamo creato una piccola associazione con l’obiettivo di preservare la casa e tenerla viva il più possibile, in ricordo della famiglia e delle nostre radici», precisa la donna. «Vogliamo riportarla al suo antico splendore, faremo di tutto per valorizzarla e ospitare iniziative culturali che coinvolgano tutta la città, e perché no», aggiunge, «magari possano attirare anche turisti». Il primo test è stato un successo: oltre 200 visite in cinque giorni, tutti ammirati dalla bellezza degli abiti tradizionali - una parte del patrimonio di Fedora Putzu - e dai mobili e oggetti di famiglia esposti nelle cinque stanze visitabili. «Molti selargini conoscevano la nostra famiglia, compresi i Mameli, ma non la casa», dice ancora Maria Antonietta Atzeni, «un motivo in più per valorizzarla e organizzare nuove iniziative».

