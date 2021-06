Casa a fuoco, tragedia sfiorata 

Il padrone di casa in quel momento non era nell’abitazione, altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia: il rogo ha divorato masserizie, suppellettili e ogni altro oggetto sparso alla rinfusa all’interno dello scarno appartamento, e ha minato anche alcune strutture del soffitto.

Il rogo

È il bilancio dell’incendio che ieri all’alba ha costretto a un intervento repentino le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia: sono dovute accorrere in via Argiolas, Santadi bassa, per domare le fiamme che divampavano nell’abitazione di un uomo (da tempo vive solo) già un’altra volta colpita da un incendio. Ma dietro all’episodio si rivela una storia di disagio esistenziale cui il Comune, con il sindaco Massimo Impera e i Servizi sociali, sta cercando di porre rimedio per evitare che degeneri ulteriormente.

L’allarme ieri è scattato alle 5 quando alcuni residenti di via Argiolas hanno notate le fiamme levarsi dall’appartamento di un uomo di 58 anni, dipendente pubblico, posto sotto la tutela amministrativa dell’esecutivo. Non appena i vigili sono arrivati hanno visto che l’incendio si era propagato all’interno della casa le cui condizioni generali avrebbero senza dubbio favorito il propagarsi del rogo. Condizioni che già in passato, con la precedente amministrazione, come ricorda l’ex sindaco Elio Sundas, «avevano portato ad un’ordinanza di sgombero>. I soccorritori si sono trovati davanti cumuli di oggetti (in particolare bottiglie e contenitori) di vetro, plastica e alluminio. Un’infinità di altre cose sono finite in cenere. Annerite le pareti e danni strutturali al soffitto la cui entità andrà verificata in un secondo momento. Quando il rogo si è sviluppato l’uomo era appena uscito (avrebbe rivelato) per andare dal fornaio.

L’indagine

Restano da stabilire le cause dell’incendio ma considerato il contesto che si sono trovati di fronte, non è stato facile neppure per i vigili del fuoco arrivare a conclusioni definitive. Quasi certamente escluso un corto circuito (pare infatti che l’abitazione da tempo non avesse più corrente elettrica), resta l’ipotesi di una lanternina (o un lumino di cera) rimasta accesa e magari caduta su qualcosa di infiammabile.

Da non escludere un atto doloso. Resta il fatto che nella stessa abitazione (la cui proprietà apparterrebbe a vari familiari) i vigili del fuoco erano dovuti intervenire già quasi un anno fa. «Una situazione molto difficile – sottolinea il sindaco – che ci vedeva impegnati da tempo, e ancor di più adesso, per dare un alloggio provvisorio al concittadino: ringraziamo il caso che non gli sia accaduto nulla».

RIPRODUZIONE RISERVATA