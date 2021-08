Caruso vola, Aru soffre 

Il tappone di montagna alla Vuelta riporta sul palcoscenico un grande protagonista del Giro d’Italia, Damiano Caruso, ed emette verdetti da sottoporre all’appello delle ultime due settimane. L’azzurro si infila in una fuga molto qualificata e a 65 km dall’arrivo tenta l’azione solitaria. Non sarà più ripreso, dopo aver superato il Collabo Venta Luisa, l’Alto del castro de Filabres e la salita finale all’Alto de Velefique. Per lui quarta vittoria in carriera e maglia a pois di miglior scalatore, nel giorno inc ui la sua Bahrain-Victorious sposta i gradi di capitano dalle spalle di Mikel Landa a quelle di Jack Haig.

La gara dei big

Nel gruppo dei migliori, Jumbo e Ineos si dividono il peso del lungo inseguimento, poi sul Velefique (13,1 km al 7,2 %) è Adam Yates a scatenare l’inferno per propiziare l’attacco di un Egan Bernal che non saprà assecondarlo. Fabio Aru (limitato da problemi fisici nel finale) è tra i primi a cedere, ma non salta in aria. Anzi, prosegue con il proprio passo limitando i danni a 2’43” persi da Primoz Roglic ed Enric Mas (i migliori alle spalle di Caruso) e una posizione in classifica (da 13° a 14°). Non una giornata brillante, ma tutto sommato neppure così negativa per il 31enne capitano della Qhubeka-NextHash, alla passerella finale sulle strade di Spagna.

Promossi e bocciati

Gli sconfitti delle durissima tappa di ieri (4725 metri di dislivello!) sono altri. Bernal ha ceduto oltre 1’ al solidissimo rivale sloveno in maglia rossa e ora ne ha quasi due di ritardo in classifica (ricordando che c’è la crono finale che lo penalizzza). Aleksandr Vlasov, capitano dell’Astana è arrivato assieme ad Aru uscendo dalla Top 10. MIkel Landa ha accusato addirittura 4’ dalla maglia rossa, abbandonando le speranze di podio. Promossi l’australiano Jack Haig, il colombiano Miguel Angel Lopez che assieme a Mas cercherà di stringere Roglic nella morsa della Movistar e, anche l’azzurro Ciccone, giunto a 1’05” da Roglic e adesso settimo in classifica.

La sosta

Oggi ad Almeria i corridori riposeranno in attesa delle prossime battaglie. Sono ancora tali e tante le insidie da affrontare nelle restanti 12 frazioni che tutto davvero può ancora succedere. Si ripartirà domani con la Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria (189 km) col Puerto de Almachar nel finale.

Ordine d’arrivo : 1. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) km 188 in 5.03’14” media 37,199 km/h, 2. Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) a 1’05”, 3. Enric Mas (Spa, Movistar) a 1’06”, 4. Jack Haig (Aus) a 1’44”, 5. Miguel Angel Lopez (Col) st, 6. Adam Yates (Gbr) st, 7. Gino Mader (Svi) a 2’07”, 8. Giulio Ciccone (Ita) e 2’10”, 9. Egan Bernal (Col) st, 10. David de la Cruz (Spa) a 2’40”; 16. Fabio Aru (Ita, Qhubeka-Nexthash) a 3’38”.

Classifica : 1. Primoz Roglic in 34.18’53”, 2. Mas a 28”, 3. M.A. Lopez a 1’21”, 4. Haig a 1’42”, 5. Bernal a 1’52”, 6. Yates a 2’07”, 7. Ciccone a 2’38”, 8. Sepp Kuss (Usa) a 2’40”, 9. Felix Grossschartner (Aut) a 3’25”, 10. De la Cruz a 3’55”, 11. Aleksandr Vlasov (Rus) a st, 12. Gino Mader a 4’00”, 13. Louis Meintjes (Saf) a 4’05”, 14. Fabio Aru a 4.36”, 15. Caruso a 5’35”, 16. Mikel Landa (Spa) a 5’47”.

