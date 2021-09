Cartelli stradali, così la viabilità è un rebus 

Sbiaditi, deturpati o persino sbagliati: a Quartucciu la cartellonistica stradale non aiuta, ma addirittura rischia di confondere. Molti segnali, vecchi e datati, sparsi agli incroci, negli ingressi che portano al centro della città e lungo le strade, hanno assunto ormai un aspetto irriconoscibile.

Confusione

Se si arriva da Cagliari in via Nazionale, la principale strada della cittadina, i cartelli all’incrocio con via Quartu sono vecchi e scoloriti, inoltre le indicazioni non sono aggiornate. Eppure questo è un punto nevralgico del traffico cittadino e passaggio “obbligatorio” per attraversare la città e raggiungere la strada statale 554.

«La banca se vai dritto non c'è più da anni, per raggiungere il Monte dei Paschi di Siena bisogna girare a sinistra. Idem la guardia medica, che non è più in via Selargius, per cui per raggiungere via Piria, sede attuale, dovresti girare a destra e non a sinistra», sottolinea Libero Sanna, un residente, che aggiunge: «Casa Angioni non si chiama più così da anni, ora è Domus Art, insomma non proprio un bel biglietto da visita per chi arriva da fuori e non conosce la città, eppure ci vorrebbe così poco per migliorarci».

La minoranza

Un problema sottolineato anche dai consiglieri di minoranza Michela Vacca e Damiano Paolucci secondo cui la «cartellonistica comunale è obsoleta e in molti casi inesistente».

Infatti se si fa un giro per la città «si può notare come la cartellonistica latiti un po’ ovunque», per esempio non sono segnalati a sufficienza gli impianti sportivi, ma se ci si ritrova in via Quartu, per chi non conosce il centro storico locale, è difficile raggiungere la statale 554, non essendoci alcuna indicazione. Se ci si sposta in periferia, nessun cartello indica come raggiungere Sant’Isidoro, la frazione troppo spesso bistrattata o la stessa tomba dei giganti a Is Concias. Insomma se un’automobilista non è pratico della città deve andare «a sentimento».

L’appello

«Siamo a fine legislatura e anche su questa problematica nulla è stato fatto se non l’istituzione della cosiddetta zona 30 in tutto il territorio comunale – dicono Vacca e Paolucci -, senza neanche prendersi la briga di differenziarla a seconda del tratto di strada interessata, sembra insomma l’ennesimo provvedimento per fare sicurezza a parole ma ancora oggi non supportato dai fatti. Infatti, a distanza di quasi un anno dall’ordinanza del sindaco Pietro Pisu non si vede uno straccio di cartellonistica che segnali tale limite, ma lo stesso discorso vale per tutta la cartellonistica presente sul territorio comunale, in molti casi vecchia e in altri bisogna immaginarsela».

«Serve un piano»

Bocciata anche la segnaletica che indica anche come uscire dal centro abitato. «Forse all’assessore competente non interessa non interessano queste cose», commenta sui social Mario Pau, mentre la Banda Santa Cecilia chiede anche pannelli turistici che spieghino l’origine e la storia dei monumenti.

«Ci auguriamo che con l’approvazione degli equilibri di bilancio, ottenuta grazie al supporto della minoranza sul mantenimento del numero legale - precisano i due consiglieri di minoranza - si ponga rimedio almeno alla manutenzione della cartellonistica esistente e che finalmente, con l’approvazione delle nuove lottizzazioni si pensi a un piano del traffico adeguato alla nostra cittadina e la relativa segnaletica».

