Cartelle esattoriali, stop più lungo 

Una boccata d’ossigeno è in arrivo per le aziende, schiacciate dalle difficoltà della crisi nonostante le riaperture. Sembra proprio che lo Stato sia deciso a lanciare un’ulteriore ancora di salvezza e a recepire le istanze delle associazioni imprenditoriali ben consapevoli, anche ora che l’Italia è quasi tutta gialla (come la Sardegna tra qualche giorno), del costo di un anno di pandemia su imprese e lavoratori. Da Roma la notizia che il Governo sarebbe pronto a concedere altro tempo sui debiti, prolungando lo stop alle riscossioni rimaste finora sospese. Se l’ipotesi annunciata era quella di una proroga al 31 maggio, ora il Mef starebbe pensando a un rinvio fino al 30 giugno per le notifiche delle cartelle esattoriali. Un ulteriore cambio di prospettiva sul quale spingono le imprese, che già ieri davano il risultato come acquisito: in realtà l’intenzione del Governo è inserire la misura nel nuovo Decreto Sostegni, che sarà varato nei prossimi giorni. «Ci pare una decisione di puro buonsenso e che avevamo sollecitato con forza anche a livello nazionale», dice Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Sardegna.

Lo stop

Il nuovo decreto dovrebbe quindi contenere l’indicazione tanto attesa per dare un po’ di ristoro alle aziende che faticosamente stanno cercando di rialzarsi. E assieme alla sospensione dell’attività di riscossione dovrebbero essere fissate anche le regole per la ripresa dei versamenti delle rate congelate dall’8 marzo. La data per il via all’operatività dell’Agenzia delle Entrate, con il graduale invio di 35 milioni di cartelle destinate a imprese e cittadini, rimane dunque da stabilire. Come noto lo stop riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Le imprese

«Non abbiamo mai chiesto un annullamento delle tasse per l’anno in corso ma di valutare con attenzione i tempi che stiamo vivendo e di diluire la ripresa delle notifiche», sottolinea Matzutzi. «La proroga è buona e giusta ma le imprese sarde sono in grande affanno e solo un vero e proprio lockdown fiscale le avrebbe aiutate. Per pagare cartelle arretrate, tasse e bollette, la maggior parte delle 34.253 aziende è dovuta ricorrere al Fondo di garanzia messo in campo dallo Stato per contrastare la crisi della pandemia». E i numeri confermano quanto ce ne fosse bisogno: in circa 10 mesi, dal 17 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, le attività produttive della Sardegna hanno presentato 39.127 domande di credito per un totale di quasi 1miliardo e 937milioni di euro (134 in tutta Italia). «La profonda crisi, soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del decreto Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è essenziale, che la durata dei finanziamenti venga prolungata, ad almeno 10 anni, così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. Ed è necessario che le modalità di accesso al Fondo di garanzia e alle garanzie Ismea non subiscano modifiche almeno sino a fine anno».

