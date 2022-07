Carte bollate per osteggiare il Pai  

Per il centrodestra il Pai appena approvato è «un passo importante per la pianificazione del territorio», per l’opposizione, invece, rappresenta «una pagina allarmante della storia del nostro Consiglio comunale». I residenti delle borgate, infine, stanno preparando le carte bollate per quegli 800 ettari finiti sotto vincolo.

Fuori dal coro

Il Piano di assetto idrogeologico divide l’assemblea civica e scatena malumori. La maggioranza ha voluto approvare il documento, e sono bastati i 13 voti del centrodestra, più uno del Pd: quello di Mimmo Pirisi. «È un atto dovuto», commenta. «Il risultato di un lavoro tecnico – prosegue - ottenuto su base scientifica». L’ingegnere che ha redatto il Piano, è lo stesso incaricato dall’ex sindaco Mario Bruno. Metà territorio della bonifica torna sotto una campana di vetro per il potenziale rischio dovuto alla presenza del canale Orune. «Un’ampia zona della Nurra viene svincolata – proseguono i Democratici – e il Comune può preparare un piano di mitigazione per realizzare opere idrauliche. Fra qualche settimana scatta il periodo delle osservazioni: sarà l’occasione per confrontare studi diversi».

I contrari

Di opposto parere i compagni di banco che hanno abbandonato l’aula al momento del voto evidenziando gravi incongruenze tecnico-amministrative. La Giunta avrebbe variato una tavola, quella del canalone di San Giovanni, in centro città, senza coinvolgere il Consiglio e senza darne pubblicità. «E non sono cambiamenti irrilevanti – avvertono gli antagonisti - ma di uno stravolgimento delle zone di pericolosità idraulica della zona». La Regione ha poi approvato la variante sconosciuta, «eppure l’atto non è stato reso pubblico», denunciano i consiglieri Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo, Giusy Di Maio e Maria Antonietta Alivesi. «Qualunque cittadino avesse voluto consultare le carte - proseguono - avrebbe trovato solo quelle passate in Consiglio e non quelle vigenti! Un atto di una gravità inaudita». Il Comitato Zonale Nurra, da parte sua, si sente tradito. «Siamo rimasti con il cerino in mano - dichiara Tiziana Lai - nonostante l’impegno chiaro di svolta rispetto alla precedente amministrazione». L’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras però rassicura. «Per noi questa è una fase di passaggio: ci doteremo presto di tutte le cartografie necessarie per compiere uno studio più approfondito di tutto il territorio di Alghero. Non lasciamo indietro nessuno».