«Carta è il nostro asso nella manica» 

Nelle intercettazioni delle Fiamme Gialle, gli altri indagati lo chiamano “il nostro asso nella manica”, per i pm Gregorio Capasso e Mauro Lavra, il direttore del Cipnes, Aldo Carta, è il braccio armato (tecnico-amministrativo) dentro un’operazione che avrebbe bloccato l’asta del Geovillage. La gip Caterina Interlandi, nell’ordinanza con la quale sono stati disposti arresti e sequestri patrimoniali, parla di un presunto blocco di controllo Docche–Carta– Occorsio (al direttore del Cipnes, vengono accostati il patron del Geovillage, Gavino Docche e il notaio romano Vittorio Occorsio). Chi incontra il “blocco” (almeno cinque potenziali acquirenti), secondo il gip, si defila.

Nuovo filone?

Ma la magistrata scrive anche un’altra cosa, che potrebbe portare ad un ulteriore filone d’indagine. La gip, riferendosi al contesto che avrebbe determinato la mancata pubblicazione del bando di vendita del compendio e l’allontanamento degli acquirenti potenziali, afferma: «Perché il locale ceto bancario e professionale, e lo stesso Cipnes, abbiano assecondato tali condotte, dovrebbe essere oggetto di ulteriori approfondite investigazioni». Le considerazioni della gip contengono un elemento inconfutabile, che potrebbe, però, essere anche un formidabile argomento delle difese: Aldo Carta, ha fatto tutto alla luce del sole, la sua azione nella procedura del fallimento Geovillage (secondo i pm un condizionamento illecito, dentro un disegno criminale) non è stata “in solitaria”, ma in un continuo interfacciarsi con avvocati, commercialisti, bancari, pubblici ufficiali, curatori, organismi di rappresentanza dei creditori e ufficiali di polizia giudiziaria. Tutti segmenti di un iter amministrativo di evidenza pubblica (per la riacquisizione del Geovillage da parte del Cipnes) che si è intrecciato con la procedura fallimentare.

Tutti in videoconferenza

Domani Aldo Carta (per il quale è stata chiesta la sospensione) comparirà davanti al gip, assistito dai legali Marzio Altana e Alessandro Gentiloni Silveri. Saranno sentiti anche Gavino e Fabio Docche (difesi da Pietro Carzedda, Gianluca Tognozzi, Bruno Cuccu e Pasquale Ramazzotti). Stando a indiscrezioni, Carta non aspetta altro che trovarsi davanti al giudice per dire la sua. E a proposito di attività di Carta ad altissima evidenza pubblica, c’è l’udienza in remoto davanti ai giudici della Sezione fallimentare del 14 aprile scorso. Partecipano, oltre a Carta, i curatori del Geovillage e i rappresentanti dei creditori. Il direttore del Cipnes si fa accompagnare dal suo consulente legale (l’avvocato Gentiloni Siveri), ora suo difensore. Si parla della cessione del ramo alberghiero del Geovillage, tema sul quale il parere del Cipnes, stando all’esito della videoconferenza, è decisivo. Carta, sino al 14 aprile scorso, ha ingannato tutti (giudici compresi) o ha fatto il suo dovere di dirigente del Cipnes?

