Carta d’identità? Un mese di attesa 

La carta d’identità arriva a casa in sei giorni lavorativi. Su questo non ci piove. Il problema è quanto tempo ci vuole per prenotare l’appuntamento all’anagrafe cittadina, passaggio obbligato per fornire allo sportello i documenti (marche da bollo e diritti di segreteria) per il rilascio. Le porte del palazzo degli Scolopi si aprono solo su appuntamento. E su questo Oristano come ogni Comune ha le sue difficoltà. Un’eternità in qualche città, tre o anche sei mesi i più sfortunati. L’oristanese è mezzo fortunato: mediamente venti- trenta giorni di calendario per le richieste ordinarie.

«C’è comunque un fatto, la carta d’identità non è un documento qualsiasi. Averlo con sé non è un reato ma è comunque obbligatorio. Se non lo presenti all’imbarco non ti fanno passare, faccio un esempio. Se per averla ci impiego 30 giorni, come mi è capitato, comunque rischio e resta il fatto che pago per un servizio che non mi viene reso puntualmente», osserva uno dei tanti cittadini che sollevano il problema.

Personale all’osso

In Comune confermano che i tempi dipendono dal personale a disposizione. Che l’anagrafe come lo Stato civile e altri uffici siano a corto di personale non è una novità, i sindacati più volte si sono lamentati. L’anno scorso c’era stata una mezza rivolta nella sala d’attesa del palazzo degli Scolopi per il fatto che allo sportello ci fosse una sola persona. Oggi l’Anagrafe è stato potenziato con un altro addetto che in tempi normali sarebbero quasi sufficienti ma l’ufficio risente ancora dell’emergenza Covid. Dopo due anni di pandemia, con la proroga del documento d’identità al 30 settembre 2021, l’ufficio anagrafe ha avuto come conseguenza il boom di richieste di rinnovo del documento a partire dallo scorso autunno. Recuperare l’arretrato non è stato semplice per di più se l’organico è ridotto all’osso.

Assunzioni