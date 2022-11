Carta bollata a Porto Santoru 

A Porto Santoru 630 ettari non hanno un padrone. Ricevuto nei giorni scorsi il ricorso al commissario per la liquidazione degli usi civici per la Sardegna, con cui è stata sollecitata la prosecuzione del processo iscritto nel 2000 dopo la scomparsa dell’avvocato Giovanni Contu, il Comune di Villagrande ha nominato Gianmarco Tavolacci per tutelare i propri interessi. «Non intendiamo arretrare di un millimetro: rivendichiamo l’uso civico su quelle terre». Parola del sindaco Alessio Seoni. Un nuovo capitolo si aggiunge al corposo fascicolo della lite scoppiata 22 anni fa, il sindaco alza le barricate per tutelare la sua comunità.

La vicenda

I 630 ettari a Porto Santoru, che si estendono nell’oasi amministrativa di Lanusei, nella zona di Quirra, sono contesi tra il Comune di Villagrande e la Porto Santoru, società della sfera aziendale che fa capo all’imprenditore turistico di Arbatax Giorgio Mazzella. Sulla scena anche il Comune di Lanusei, in qualità di ente titolare della giurisdizione.

Ma ancora prima, era il 16 dicembre 1945, il commissario regionale per la liquidazione degli gli usi civici accertò che quei 630 ettari sono gravati da usi civici a favore degli abitanti di Villagrande. Mazzella, a metà anni Settanta, acquistò le aree dagli eredi Pernis, famiglia della Cagliari bene. Il 5 gennaio 2000 il Comune di Villagrande, replicando alla nota datata 9 dicembre 1999 dello stesso commissario, confermava la circostanza sull’occupazione sine titulo del fondo. Il successivo 24 marzo il Comune si costituiva in giudizio chiedendo di accertare la natura di demanio civico dell’area.

Il proprietario