«Carriere separate? I pubblici ministeri sarebbero più forti» 

Gip a Cagliari, già leader del gruppo progressista dei magistrati AreaDg, in prima linea quando si deve difendere - e criticare - l’operato del corpo giudiziario, Ornano si dice perplessa, se non contraria, su alcune novità previste dalla riforma Cartabia e un sistema giudiziario da tempo in crisi per numeri (pochi magistrati, circa 7.600, tanti processi) e comportamenti di diversi magistrati criticati di recente anche dal Capo dello Stato.

«No, è il preludio alla separazione delle carriere e sarebbe un danno, il pm uscirebbe dalla giurisdizione e dalla cultura di terzietà del giudice per finire sotto il controllo dell’Esecutivo. Temo diventerebbe un super poliziotto che punterebbe a realizzare l’obiettivo dell’inchiesta con un ruolo e un peso maggiori degli attuali. Nei fatti oggi il sistema già divide le due funzioni, per cambiare si deve andare in un altro distretto. L’indipendenza è garantita».

«Non direi così. C’è una legge che tutela anche meglio il cittadino: il magistrato risponde dei propri errori ma è lo Stato a pagare al suo posto, avendo possibilità ben maggiori di farlo, per poi rivalersi su di lui. Una garanzia di autonomia e indipendenza, altrimenti qualunque imputato potrebbe chiamare a giudizio un pm o un giudice. E poi non c’è un Paese in Europa che preveda la responsabilità diretta».

Giudice Cristina Ornano, la Corte Costituzionale non ha ammesso tra i quesiti del referendum quello sulla responsabilità civile dei magistrati: siete salvi.

«Non direi così. C’è una legge che tutela anche meglio il cittadino: il magistrato risponde dei propri errori ma è lo Stato a pagare al suo posto, avendo possibilità ben maggiori di farlo, per poi rivalersi su di lui. Una garanzia di autonomia e indipendenza, altrimenti qualunque imputato potrebbe chiamare a giudizio un pm o un giudice. E poi non c’è un Paese in Europa che preveda la responsabilità diretta».

Resta la possibilità di bloccare il passaggio da pm a giudice e viceversa. È giusto?

«No, è il preludio alla separazione delle carriere e sarebbe un danno, il pm uscirebbe dalla giurisdizione e dalla cultura di terzietà del giudice per finire sotto il controllo dell’Esecutivo. Temo diventerebbe un super poliziotto che punterebbe a realizzare l’obiettivo dell’inchiesta con un ruolo e un peso maggiori degli attuali. Nei fatti oggi il sistema già divide le due funzioni, per cambiare si deve andare in un altro distretto. L’indipendenza è garantita».

Gip a Cagliari, già leader del gruppo progressista dei magistrati AreaDg, in prima linea quando si deve difendere - e criticare - l’operato del corpo giudiziario, Ornano si dice perplessa, se non contraria, su alcune novità previste dalla riforma Cartabia e un sistema giudiziario da tempo in crisi per numeri (pochi magistrati, circa 7.600, tanti processi) e comportamenti di diversi magistrati criticati di recente anche dal Capo dello Stato.

Pare archiviato il tempo di Mani Pulite - di cui ricorre il trentennale - quando i magistrati erano gli eroi d’Italia.

«Fu un modo nuovo e strutturato di fare le indagini. Ha lasciato in eredità la riaffermazione del principio di uguaglianza davanti alla legge e dato una risposta al problema corruzione. Che tuttavia non è sparito ma si è trasformato: oggi non si danno mazzette ma incarichi e assunzioni».

E si usava parecchio la carcerazione preventiva. Forse la proposta di ridurla ulteriormente, eliminando come presupposto il rischio di compiere altri reati, arriva da lì.

«Vi si ricorre troppo, ma la legge obbliga a farlo in base al tipo di reato. In ogni caso tanti interventi normativi ne hanno ridotto l’uso, oggi è proprio l’extrema ratio. Ci sono molte più garanzie, è cambiata la cultura nella magistratura. Casi come quelli di Tortora o Scardella non potrebbero più accadere. Però il sì al referendum provocherebbe danni ai più deboli. Ci sono reati gravi che non necessitano della violenza: stalking, estorsioni, minacce mafiose. Non sarebbero più applicabili misure cautelari, l’unico strumento che garantisce la sicurezza delle vittime».

Resta un dato, evidenziato dal Sole 24 Ore: a dibattimento il 55 per cento dei processi termina con un’assoluzione.

«Sono numeri alti o è fisiologico? Ci sono tre gradi di giudizio e se alla fine si viene assolti non significa che l’azione penale non dovesse essere avviata. Oggi è difficile prosciogliere in udienza preliminare senza una evidente prova di estraneità. Il processo serve ad accertare i fatti, la prova si forma a dibattimento».

E allora cosa si può fare?

«Incentivare i riti alternativi, aumentare le soglie per i patteggiamenti oggi ferme a 5 anni, includere negli abbreviati anche gli omicidi, lasciare il dibattimento solo per reati che davvero necessitano di un approfondimento istruttorio: colpe mediche, pubblica amministrazione e così via».

Intanto la riforma del Csm…

«...è necessaria ma non soddisfa. Il sorteggio è incostituzionale, umilia e avvilisce i magistrati. Il maggioritario allo studio rischia di premiare le correnti più grosse, quindi non raggiunge l’obiettivo e anzi ottiene il risultato contrario. Il sistema migliore è il proporzionale, che garantirebbe la rappresentanza di tutte le anime. Aggiungo: tra i componenti laici servirebbero figure di alto profilo con elevata cultura giuridica, non semplici membri di partito».

Partiti che ora avranno difficoltà a candidare magistrati i quali, se eletti, dovranno abbandonare le funzioni.

«È giusto regolamentare i rapporti tra politica e magistratura, ma non tutti gli incarichi hanno uguale valore. Essere sindaco o assessore di una grande città è incompatibile col nostro ruolo, come andare in Parlamento. I capi di gabinetto e chi svolge una funzione di supporto e studio invece sarebbero penalizzati ingiustamente. E non si capisce perché escludere dalle novità i magistrati amministrativi».

Si pensa a un’Alta corte per giudicare i magistrati.

«Il sistema attuale garantisce già una reale indipendenza dalla politica».

Qualcuno ritiene che ormai l’attenzione mediatica sia incentrata più sulle indagini che sul processo. È così?

«Sì. C’è un interesse spasmodico verso le indagini e il disinteresse per il processo. Spesso ci si limita a dare la notizia senza approfondire e i giornalisti sono costretti a prendere sotto banco notizie che dovrebbero essere note. Il rapporto va regolato in modo più chiaro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata