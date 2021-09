Carpitella si prende Gara1 

Ci apre tra nuvole d’acqua e il rombo dei motori in volo, il Campionato del Mondo Classe 3D & FIM Offshore 5000, prova regina del FIM Sardinia Grand Prix di Motonautica. Meno romantica della visione dalla spiaggia, ma complicata dalle onde e raffiche di vento, la giornata dei piloti protagonisti di una gara decisamente difficile. A vincerla, Giovanni Carpitella e Andrea Bacchi su “Gasbeton”.

La gara

Piazzato davanti al primo tratto della spiaggia del Poetto, il percorso di gara 1 (13 giri per un totale di 43,93 miglia nautiche, pari a 81,3 km) ha registrato l’ottima partenza di Carpitella- Bacchi, terzi nella griglia. I due hanno dominato la prova, contenendo il ritorno degli inseguitori e infine vincendola con 1’25”6 di vantaggio su “Banca Generali” dei campioni del mondo uscenti Barlesi- Barone. A prova della loro determinazione, la velocità di punta di 117 km/h, contro i 111,16 dei rivali. Terzo posto a 2’03”3 per la francese “Spirit of Corsica” di Pinelli- Dall’Acqua. Quattro barche si sono ritirate.

Il commento

«Può sembrare una gara dominata visti i distacchi, ma non è stato così», il commento di Carpitella, «siamo partiti forte al primo giro, poi dietro hanno avuto problemi, il vantaggio è aumentato e allora abbiamo un po’ gestito. Poi abbiamo visto che loro stavano riguadagnando e quindi siamo tornati a tirare. Il mare non era semplice», ha precisato il pilota veneziano, «a onde lunghe si mescolavano piccole in cresta e doppie, i voli erano pericolosi per le raffiche di vento».