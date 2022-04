Carola Puddu saluta “Amici” 

Peraltro in settimana contro la trasmissione si era espresso anche lo storico ex professore di canto del talent, Luca Jurman che in un’intervista aveva dichiarato «il talento viene sfruttato , anziché coltivato e forgiato. Viene spinto per ragioni di ascolti». Puntando poi il dito contro la giuria, «Emanuele Filiberto il giudice non lo può fare ma nemmeno dei giovani artisti che non hanno un’esperienza tale da poter fare i giudici .Ci deve essere per forza una giuria qualificata». Parere condiviso dai tanti fan di Carola e non solo che hanno criticato aspramente proprio la scelta della giuria. Perché, a detta di molti, il talento della danzatrice di Selargius è altra cosa rispetto a quello di Dario e forse anche a quello di Serena. Anche il fan club aveva postato una pagina listata a lutto con la scritta Offline e molti hanno giurato che non guarderanno più il programma.

Quasi quasi un po’ se lo aspettava. Di certo, lo temeva. È stata una settimana di incertezze, di paure, di lacrime e alla fine a lasciare la scuola di Amici a tre puntate dalla finalissima in programma il 14 maggio, è Carola Puddu. La ballerina 21enne di Selargius, va fuori dopo avere perso il ballottaggio con un altro danzatore del talent di Canale 5, Dario Schirone e non senza polemiche.

Giudici decisivi

C’è da dire che a mettere la parola fine al sogno di Carola non è stato il voto del pubblico ma soltanto quello dei tre giudici Stefano de Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash che hanno preferito le esibizioni di Dario, pupillo della maestra Veronica Peparini. Peraltro al ballottaggio finale era finita anche Serena Carella, che è stata però la prima ad essere salvata. Ed è proprio la modalità della votazione ad avere scatenato le ire social. I commenti si sono susseguiti già dai giorni scorsi quando le anticipazioni del programma, registrato mercoled, davano proprio Carola come eliminata. E così è stato.

La polemica

Peraltro in settimana contro la trasmissione si era espresso anche lo storico ex professore di canto del talent, Luca Jurman che in un’intervista aveva dichiarato «il talento viene sfruttato , anziché coltivato e forgiato. Viene spinto per ragioni di ascolti». Puntando poi il dito contro la giuria, «Emanuele Filiberto il giudice non lo può fare ma nemmeno dei giovani artisti che non hanno un’esperienza tale da poter fare i giudici .Ci deve essere per forza una giuria qualificata». Parere condiviso dai tanti fan di Carola e non solo che hanno criticato aspramente proprio la scelta della giuria. Perché, a detta di molti, il talento della danzatrice di Selargius è altra cosa rispetto a quello di Dario e forse anche a quello di Serena. Anche il fan club aveva postato una pagina listata a lutto con la scritta Offline e molti hanno giurato che non guarderanno più il programma.

Il sogno continua

Ma pazienza. Finisce un percorso ma non certo il sogno di continuare a danzare nei più grandi palcoscenici. Anche ieri Carola ha dimostrato che brava lo è davvero. Prima ballando in un passo a due con Michele Esposito durante la gara, poi nelle esibizioni del ballottaggio sulle note di I wanna dance with somebody, con una scarpa da tennis e una da punta e di Bittersweet simphony. Forte sempre dell’appoggio della maestra Alessandra Celentano che dopo le esibizioni ha ribadito «EÈ bravissima, deve credere più in se stessa e potrà fare ciò che vuole».

