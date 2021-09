Caro vita, prezzi alleati al virus 

Caffè, cappuccino e due brioche: 4 euro e 70. Una settimana fa nello stesso bar il solito cliente se l’era cavata con 50 centesimi in meno: più 10 per cento. E non è poco per chi deve mettere insieme pranzo e cena. Per rendere ancora meglio l’idea di quanto col Covid i prezzi siano schizzati (pur con le debite proporzioni) come avvenne col passaggio dalla lira all’euro, basta fare un giro tra bar e market, taccuino a portata di mano e il ricordo chiaro dei prezzi di dieci anni fa.

Gli aumenti

Al di là delle statistiche Istat che si fermano alle grandi città, anche per chi vive in un piccolo centro di provincia basta uno scontrino di dieci anni fa per rendersi conto che l’inflazione ha ripreso a correre: se si mette nel carrello la stessa spesa di dieci anni fa, si spende il 20 per cento in più. I prezzi dunque salgono e il portafogli dell’oristanese medio ne risente. Le tappe del monitoraggio sono le stesse del 2011, soliti market, bar e pizzeria. Stessi tipi di prodotti e farcitura di pizza. Identico obbligo di far quadrare il conto della spesa con lo stipendio da statale rimasto fisso. Non tutti gli articoli hanno subito lo stesso aumento e naturalmente la forbice cambia da banco a banco, da offerta a offerta, ma il trend medio indica una marcata risalita. In dieci anni l'aumento per la spesa tipo pranzo-cena e qualche piccolo sfizio, è stato del 22 per cento quasi del tutto concentrato negli ultimi due anni, quelli segnati dall’emergenza sanitaria.

Il confronto

Nel 2011 fra spaghetti, prosciutto, un caffè, un cappuccino, un chilo di carne di bovino, una pizza, olio extravergine, parmigiano, prosciutto crudo, 250 grammi di caffè e l’immancabile Coca Cola il portafoglio si alleggeriva di quasi 90 euro. Nel 2021 il conto finale sale per portare a un esborso finale di 112.55 euro: più 22 per cento. Aumentano mediamente un po’ tutti gli articoli da tavola: il caffè, il parmigiano, l'olio extravergine d'oliva, il caffè, di qualcosa anche i pelati, la polpa di il vitellone e la solita pizza più la birretta, il gelato. Qualcuno di più come il parmigiano di qualità e altri meno se non addirittura zero come la Coca Cola.

I commenti

«È vero ma è aumentato tutto all’origine e se non fai qualche leggero ritocco i conti non quadrano. Il caffè riesco a tenerlo a un euro ma penso ancora per poco e così il cappuccino» ha fatto sapere Irma, dietro il bancone del bar di via Dritta. Mattia Pippa, ristorante Craft in via De Castro: «Effettivamente quasi tutte le merci sono aumentate, tentiamo di mantenere i prezzi come un anno fa ma si fatica». Qualche altro flash che dà l’idea di quanto l’inflazione abbia ripreso a correre anche in città. Le zucchine quotano 2,18 al chilo, 1,78 le melanzane viola, 3,18 i peperoni gialli. Le patate che costavano meno di un euro sono passate a 1 e 20 al chilo, i pomodori a grappolo da 1,7 a 2 euro e mezzo fino a 3 euro. Le banane ruotano fra l'euro e mezzo e i 2 euro. «Meno male che ogni settimana c’è un’offerta altrimenti sarebbe dura» ha commentato una signora al bancone della frutta-verdura. Infine per chiudere se i ragazzi mangiavano la pizza, con birretta e gelato spendendo 16 euro, oggi devono aggiungerne altri 3, ridurre la farcitura e non esagerare con il dolce e le bevande.

