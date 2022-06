«Caro prof, siamo noi la tua eredità» 

Un insegnante lascia il segno, per sempre. Lo testimonia il commovente abbraccio riservato dagli ex studenti a Tullio Mucciolo, loro insegnante d’inglese al liceo classico e linguistico Piga di Villacidro, scomparso pochi giorni fa a 57 anni in seguito a un malore improvviso. Originario di Castel San Lorenzo, provincia di Salerno, Mucciolo ha saputo conquistare gli studenti, affascinandoli e traendo da loro il massimo impegno. Villacidro lo aveva adottato dai primi anni duemila, lui si trovava bene al punto da portare qui anche l’anziana madre, scomparsa nel 2021. Mercoledì tutti i suoi ragazzi, ex adolescenti di diverse generazioni, si sono ritrovati in per dirgli addio.

Il ricordo

«La cosa che più colpiva del professor Mucciolo – hanno voluto ricordare alcuni suoi affezionati studenti – era la sua straordinaria energia. Ci piace pensare che nel suo modo di fare ci fosse un po’ del fuoco del Vesuvio e della sua terra. Amava l’insegnamento, difficilmente saltava un’ora di lezione. Per noi è stato un maestro di vita oltre che un professore: gli abbiamo voluto bene, per davvero. Aveva un amore per la sua materia e per la letteratura inglese senza confini ed era capace di trasmetterci emozioni pazzesche leggendo una poesia di Keats, Yeats o Seamus Heaney. La musicalità della sua voce e la passione che trasmetteva ci portavano ad ascoltarlo ammaliati». Mucciolo fuori dalle aule amava tantissimo la fotografia e condivideva i suoi scatti dai quali emergeva una sensibilità fuori dal comune. Nella didattica era particolarmente attratto dalla progettazione delle attività internazionali, dove ha saputo costruire percorsi di scambio coinvolgenti e altamente formativi.

La messa

Anche i colleghi docenti ne sottolineano le capacità professionali e umane: «Le sue classi arrivavano ad altissimi livelli di preparazione e i ragazzi avevano con lui un rapporto umanamente splendido». Gli stessi ex studenti, da tutto il Medio Campidano, lo testimoniano: “stima” e “affetto” sono le parole più usate nei loro ricordi. «Era un gran lottatore ma ha anche sofferto tanto. Ora che non c’è più vorremmo tanto gridare a voce alta quanto è stato importante e quanto sia stato di esempio per tutti noi. Anche se la vita ce l’ha portato via troppo presto, vogliamo che tutti sappiano che la sua eredità siamo noi e che i suoi insegnamenti e il suo ricordo non moriranno mai», ha detto Alfonso Mereu, da Lunamatrona, parlando a nome di tanti altri ex studenti. Per la villacidrese Ester Corda: «Grazie a lui ho scoperto e mi sono appassionata alla letteratura inglese: sono onorata di essere stata sua allieva. Trovava sempre una ragione per sorridere: era sempre dalla parte di noi studenti, ci ha sempre incoraggiati ma sapeva anche essere esigente e determinato». Non è un caso che Francesca Carta lo ricordi proprio con un dettaglio: «Era una di quelle rare persone che quando ti chiedeva “Come stai?” ascoltava davvero la risposta».