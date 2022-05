Caro-prezzi nell’Isola Sul tavolo del pm il report della Finanza 

Decine di verifiche in altrettanti supermercati, i principali e più grandi di Cagliari e dell’Hinterland, con la contestuale acquisizione di tutti i documenti utili a verificare, per quanto possibile, la trafila seguita dalle merci: dal luogo di produzione e partenza alla destinazione finale, così da ricostruire passo per passo l’eventuale incremento del prezzo. Poi la consegna alla Procura della prima relazione sull’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza del capoluogo sino a oggi, un corposo sunto degli accertamenti dal quale emerge, come naturale, l’aumento dei costi del carburante e dei generi alimentari, principalmente pasta, olio e pane. Però non sarebbe tale da dimostrare l’esistenza all’origine di una manovra preordinata e illecita .

L’inchiesta e i reati

I risultati del primo passaggio sono sul tavolo del sostituto Giangiacomo Pilia, cui il procuratore facente funzioni Paolo de Angelis ha affidato l’inchiesta (senza indagati) aperta lo scorso marzo dopo le dichiarazioni del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che aveva parlato di una «colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini» riguardo l’impennata del costo di benzina e gasolio, e la contemporanea esplosione dei prezzi della pasta a Cagliari (in quei giorni per gli indicatori il capoluogo sardo era la città più cara a livello nazionale). Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato, manovre speculative su merci: queste le due ipotesi di reato sulle quali stanno lavorando le Fiamme gialle, alle quali è stato chiesto di capire se la corsa al rialzo dei prezzi sia dovuta a reali difficoltà negli approvvigionamenti e nella filiera produttiva oppure a una speculazione utile ad aumentare il profitto a discapito dei sardi. Ora sono arrivate le prime conclusioni, ma i controlli non sono terminati.

Le difficoltà

Sin dall’origine il lavoro dei militari non si annunciava semplice, e i risultati delle iniziali verifiche lo confermano. Per i generi alimentari non esiste un parametro certo di riferimento sul quale calcolare le differenze tra i prezzi dei diversi centri di vendita (dal produttore al grossista al market) e valutare la loro eventuale incongruità, dovendo anche considerare che il passo successivo sarebbe capire di chi sia la responsabilità: del titolare del singolo esercizio commerciale, o di qualcuno che viene prima nella catena distributiva? E poi si deve tenere conto anche della situazione economica e geopolitica attuale, con una guerra in corso che fa parte dei fattori alla base, forse, dei maggiori costi dei trasporti, degli imballaggi, delle materie prime, del carburante. Inoltre se esistesse un unico produttore o un solo venditore, e ci si trovasse davanti a un regime monopolistico, sarebbe più semplice chiudere il cerchio; ma così non è. La presenza di decine di negozi allarga la possibilità per il consumatore di trovare alternative meno onerose.