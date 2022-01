Caro prezzi, il caffè ora è più amaro 

Dello stesso avviso Emilio Ghiani, titolare del Bar Centrale in piazza Yenne. «Posso capire far pagare un caffè all’esterno 1 euro e 50 tenendo conto del servizio e del suolo pubblico ma al banco è insensato. Noi non abbiamo aumentato i costi e non lo faremo a meno che non dovessimo trovarci in grande difficoltà anche se, pure in quel caso, non si tratterà certo di un grosso aumento». Un aumento che per alcuni però è stato inevitabile.

«Aumentare il prezzo del caffè al banco da 1 euro a 1,50 è una follia, preferisco andare in perdita». Non ha dubbi Roberto Soro, titolare da 23 anni del Caffè New Moon in via Castiglione a Cagliari, uno dei tanti esercenti che ha deciso, nonostante l’aumento dei costi delle materie prime, di non scaricare “l’extra” sui consumatori. Una situazione che interessa tutta la Penisola e che sta generando un malcontento tra chi non si può più concedere il piacere della colazione al bar o un caffè dopo pranzo e chi invece è deve aumentare i prezzi per non chiudere.

«Spese troppo elevate»

«Le spese sono tante ed elevate - sottolinea Soro – questo è innegabile ma così si rischia di scoraggiare i clienti che già a causa della pandemia sono titubanti nell’entrare nei locali per timore di essere contagiati. Il caffè al banco è il veicolo trainante del lavoro di un bar, aumentarne prezzo significa perdere un cliente».

Dello stesso avviso Emilio Ghiani, titolare del Bar Centrale in piazza Yenne. «Posso capire far pagare un caffè all’esterno 1 euro e 50 tenendo conto del servizio e del suolo pubblico ma al banco è insensato. Noi non abbiamo aumentato i costi e non lo faremo a meno che non dovessimo trovarci in grande difficoltà anche se, pure in quel caso, non si tratterà certo di un grosso aumento». Un aumento che per alcuni però è stato inevitabile.

«Ci siamo adeguati»

«Già da novembre 2021 abbiamo evidenziato che questo rischio sarebbe potuto diventare realtà», fa presente Emanuele Frongia, presidente della Fipe Sud Commercio, «sapevamo che i rincari delle materie prime e dei servizi energetici si sarebbero riflessi sui bar». C’è chi ha paura di alzare i prezzi e chi, invece, lo fa con moderazione come il bar Il girone dei Golosi in via Dante. «Il caffè da noi costa 1,10, il cappuccino 1,20 come le paste. Sia quelle surgelate che le fresche hanno subito un rincaro e ora le paghiamo 60 centesimi, per cui ci siamo dovuti adeguare», spiega Alessandro Serra, uno dei dipendenti.

«Finché posso non aumenterò i pezzi, anche perché è ovvio che un cliente andrebbe in un locale più conveniente - dice Matteo Collu, titolare della piadineria Gusto in via Giovanni Maria Angioy – Per ora i costi del mio menù sono rimasti invariati nonostante i rincari». Qualche esempio? «Prima il prosciutto crudo di Parma lo pagavo 14 euro al chilo ora 15,50, lo squacquerone 7 ora 9, un pacco da 10 chili di farina 2,40 euro in più. Ma questo non è un buon motivo per aumentare subito i prezzi».

Nel carrello

Non solo bar, i rincari riguardano anche la vendita al dettaglio e chi va a fare la spesa cerca di risparmiare il più possibile. «L’olio di semi prima costava 1,70 euro ora è salito 2,50, una confezione di plumcake prima si trovava a 1,20 ora come minimo a 1,50. Lo stesso discorso vale per i fazzoletti e altre merendine», evidenzia Maria Murru, 60 anni. La preoccupazione è tanta, soprattutto tra i pensionati. «Le arance costano 1,30 euro prima 1 euro - conclude Maria Luisa Pintus, 80 anni ex maestra elementare – Il pane integrale 4 euro al chilo prima 2,50. Sono aumenti che gravano su noi anziani in particolar modo e a cui, purtroppo, nessuno dà la giusta importanza».

