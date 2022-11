Caro prezzi, famiglie sul lastrico 

Cresce la povertà nell’Oristanese. Non bastava il Covid che aveva dato una prima botta alle famiglie che già non se la passavano bene per la crisi che in questo territorio non concede tregue, quest’anno si è aggiunto anche il caro prezzi. Pandemia, crisi occupazionale, inflazione: un tris da paura sociale ed economico. Il segretario territoriale della Cisl Alessandro Perdisci, ripercorrendo il periodo pandemico, nella relazione congressuale, denunciava un aumento di 3.249 famiglie in condizioni di povertà relativa per una crescita percentuale del 47,3. Su 67.472 nuclei famigliari residenti in provincia 5mila sono nella soglia della povertà. Mentre alla Caritas diocesana in un solo anno si sono aggiunte 113 persone che mai avevano chiesto aiuti. In questi ultimi sei mesi, da quando i prezzi di tutti i beni compresi quelli di prima necessità sono schizzati, la situazione è peggiorata.

Il boom

Nella sede della Caritas di via Cagliari le famiglie assistite da gennaio a ottobre sono cresciute di altre 85 unità per un totale di 580. Ma quel che dà meglio l’idea della situazione è l’aumento del numero degli interventi arrivato a sfiorare il 50% in più «perché con gli aumenti dei beni indispensabili a e il rincaro delle bollette elettriche e non solo le famiglie non ce la fanno più», dicono alla Caritas.

L’allarme

Come se non bastasse la Cisl denuncia che i rapporti di lavoro sono calati del 20% nel 2021 in parte recuperati nell’estate 2022 con contratti stagionali nell’alberghiero-turistico. La provincia perde un migliaio di residenti all’anno, in gran parte nei paesi dell’interno. Una situazione pesante che rischia di assumere aspetti ancora più pesanti se dovessero scattare i tagli, come pare assai probabile, nel Reddito di cittadinanza per le persone considerate “occupabili”. In attesa dei dettagli appare scontato che una parte dei beneficiari perderà l’intervento. L’Inps certifica che a settembre 2022 i nuclei familiari beneficiari del Reddito e della pensione di cittadinanza erano 3.495 che comprendevano 6.510 persone per un importo mensile percepito di 500,38 euro. A settembre 2021 ne avevano beneficiato 734 nuclei familiari e 3.550 persone in più.