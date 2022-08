Caro-prezzi di marzo, non c’è reato 

Così, tirate le somme di un approfondimento investigativo avviato in quei giorni, il pm Giangiacomo Pilia ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato” e “manovre speculative su merci”, le ipotesi di reato sulle quali ha lavorato la Guardia di Finanza di Cagliari per capire se la corsa al rialzo fosse dovuta a reali difficoltà negli approvvigionamenti e nella filiera produttiva oppure a una speculazione utile ad aumentare il profitto a discapito dei sardi. I militari hanno eseguito decine di verifiche nei supermercati, i principali e più grandi del capoluogo e dell’Hinterland, e acquisito tutti i documenti utili a verificare, se possibile, la trafila seguita dalle merci (dal luogo di produzione e partenza alla destinazione finale) per ricostruire l’eventuale incremento di costi. Al termine della prima tranche di controlli le forze dell’ordine hanno depositato in Procura la relazione sull’attività svolta. Nel documento si conferma l’evidente incremento delle spese necessarie per acquistare carburante e generi alimentari, ma non tale da dimostrare l’esistenza all’origine di una manovra preordinata e illecita.

Ma verificare, come aveva denunciato pubblicamente lo scorso marzo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, se davvero si fosse davanti a una «colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini», è di fatto impossibile. L’interconnessione globale del mercato e i legami strettissimi tra il prezzo finale e quello di origine, condizionati da eventi non controllabili a livello locale, rendono fuori portata la verifica sulle reali cause dell’impennata del costo di benzina e gasolio, cominciata mesi fa, e la contemporanea esplosione dei prezzi della pasta a Cagliari, che la scorsa primavera erano indicati come i più elevati in Italia.

L’aumento dei prezzi del carburante e dei generi alimentari, principalmente pasta, olio e pane, è innegabile. Lo vedono tutti, lo subisce chiunque. Un’impennata percentuale da doppia cifra rispetto al passato, anche recente, tanto da renderla ingiustificabile agli occhi degli addetti ai lavori anche se rapportata alla crescita dell’inflazione e al generale contesto di incertezza legato alle crisi geopolitiche in più parti del mondo. Tra tutte, la guerra tra Russia e Ucraina.

Verifiche fuori portata

La decisione

Il carrello della spesa

Per i generi alimentari non è stato possibile individuare un parametro certo di riferimento (inesistente) sul quale calcolare le differenze tra i prezzi nei diversi centri di vendita (dal produttore al grossista al market) per poi valutare la loro eventuale incongruità, e del resto il passaggio successivo sarebbe stato capire di chi fosse la responsabilità (del titolare del singolo esercizio commerciale o di qualcuno che viene prima nella catena distributiva?). Inoltre, l’attuale situazione economica e geopolitica contribuisce certamente a innalzare i costi di trasporti, imballaggi, materie prime, carburante. Più semplice, avevano spiegato i finanzieri nella relazione, sarebbe stato trovarsi davanti a un unico produttore, un solo venditore o un regime monopolistico che prendesse autonomamente le decisioni. Ma così non è. Ci sono centinaia di negozi e il consumatore può trovare alternative meno onerose.

Carburanti

Su benzina e diesel le verifiche sono anche più complicate, perché il prezzo alla pompa non è stabilito dai titolari dei rifornitori ma dalle grandi Compagnie. Quindi sarebbe necessario ricostruire il viaggio del prodotto sin dalla “fonte”: il tipo di tragitto seguito (magari più lungo e dunque costoso a causa del conflitto in Ucrania), con quale nave, quali costi di raffinazione. Con l’ulteriore ricerca del periodo in cui il prodotto è stato raffinato, per capire se gli aumenti siano effettivamente dovuti a maggiori spese di produzione. Impresa impossibile.

