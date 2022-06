Caro prezzi, ciliegie come l’oro  

Caffè 1.10, cappuccino 1.30, cornetto 1.20. Poi c’è chi tira ancora più su il prezzo e chi lo tiene come al bar Diaz a 1 euro. Fino a qualche settimana fa la colazione costava 3.40 euro, oggi il cliente ci deve mettere il 20 per cento in più sempre che non si faccia servire il bicchiere d’acqua che quota trenta centesimi. In generale tutto il settore della ristorazione sta registrando sensibili rincari perché il caro bollette aggrava i costi energetici in capo ai gestori di bar e ristoranti, costi che vengono poi scaricati sui consumatori. «Anche le materie prime, dal caffè allo zucchero e al latte, risultano più costose determinando aumenti che rendono più salata la colazione», spiega il presidente dell’Adiconsum Giorgio Vargiu.

I costi

«È proprio cosi, il caffè lo stiamo tenendo a fatica a un 1.10 euro ma non sappiamo fino a quando, ci hanno anticipato che a luglio il costo del prodotto salirà ancora» sottolinea Irma dal bar di via Dritta. «Ormai è tutto caro come il fuoco. Il prezzo indicato nel cartellino di questa confezione di petti di pollo in fettine è di 4,99 euro ma in effetti spendi cinque euro perché il resto o non ce l’hanno o lo butti nel primo cestino che trovi. Ormai è un’abitudine giocare sul centesimo» commenta una signora incrociata nei giri tra i market per tastare i prezzi che per il Covid e la guerra sono schizzati (pur con le debite proporzioni) come avvenne col passaggio dalla lira all’euro. Al di là delle statistiche Istat che considera solo le grandi città, anche chi vive nella più piccola delle province deve fare i conti con l’inflazione che ha ripreso a correre; nel carrello il cliente mette gli stessi articoli di qualche tempo fa ma spende minimo il 20 per cento in più.

Caro prezzi

Il bancone di frutta e verdura è bello carico ma anche i prezzi non scherzano. Pesche gallette 4.99, albicocche 1.99, angurie 1.89, meloni (in offerta) 2.19, ciliegie 7.19, zucchine verdi 1.89, pomodori 3.19, melanzane 2.29, banane 1.59, finocchi 2.19. «La frutta e la verdura sono ormai impossibili, un pensionato come il sottoscritto quando mai potrà solamente pensare di acquistare un chilo di ciliegie» commenta Francesco Lai che nei suoi 80 anni suonati «mai aveva visto una cosa del genere». Altro giro, altro bancone. Pane e paste. Le rosette quotano 3.80 euro per un aumento che ha superato il 20 per cento nel giro di pochi mesi, 500 grammi di spaghetti 1.09 che sale a 1.29 se integrale. Riso Arborio 2.55 al chilo, olio di girasole 3.99, di arachidi 4.20. Nel reparto carni la polpa di bovino costa 18.90 al chilo, braciole di suino 8.90, fettine di bovino 11 euro. Nel banco frigo ecco il Parmigiano reggiano 30 mesi 200 grammi 5.29 euro. Insomma aumentano mediamente un po’ tutti gli articoli, dal caffè, al parmigiano, l'olio extravergine d'oliva, il caffè, i pelati, la polpa di il vitellone. Per una pizza ci vogliono mediamente sui 10 euro, più birretta si arriva facilmente ai 15 euro. Chi ama tenere i conti, scontrini alla mano, certifica che in questi cinque mesi rispetto al 2021 il conto finale della spesa di una famiglia media è cresciuto del 22 per cento.