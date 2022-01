Caro insegne, la proroga non basta 

Secondo gli imprenditori, non aggiusta il danno ma per le associazioni di categoria è un timido segnale di apertura alle trattative. La decisione di prorogare di due mesi la scadenza del pagamento della prima rata del Canone unico patrimoniale, annunciata dal sindaco, Settimo Nizzi, non cambia l’umore (nero) dei commercianti, che hanno tempo fino al 31 marzo prossimo per scegliere se rimuovere le insegne pubblicitarie soggette alla tassazione (che superano i cinque metri quadrati).

Le imprese

«Il nuovo provvedimento, nella sostanza, non cambia nulla perché la tariffa, prima o poi, va pagata: opterò per un piccolo cartello e gli oltre 31mila euro che avrei dovuto corrispondere al Comune per i 180 metri quadri di insegne, valutati seimila euro fino al 2021, li utilizzerò per assumere un dipendente che, oltretutto, produce reddito», dice l’amministratore di Arredamenti Disea, Antonello Tolu. «Prorogare a marzo, in un periodo come questo, quale beneficio potrebbe darci? Solo quello di avere più tempo per smontare le insegne», sbotta Tiziana Oggianu, titolare di un’autoscuola. «Non è la data di pagamento che va cambiata ma la tariffa», precisa l'imprenditrice, rivelando di aver ricevuto, ieri per mail, l'avviso di pagamento con scadenza al 31 gennaio. L’ultima decisione di Nizzi, per l’amministratore del polo direzionale Delta Center Gavino Murrighile, «non risolve alcun problema agli imprenditori». Non solo: la manovra di adeguamento del tributo «non risolve neppure quelli di bilancio del Comune perché il gettito si azzererà», aggiunge Murrighile, primo fautore della protesta contro il caro insegne, convinto che la decisione di aumentare le tariffe assunta dall'amministrazione smorzi gli entusiasmi e le speranze.

Le associazioni

«Un buon primo passo da cui ripartire per riprendere la dialettica con l'amministrazione comunale», commenta il presidente di Confcommercio Gallura, Nino Seu. Interrotto di fronte alla proposta delle associazioni di aumentare la tassa solo del 30 per cento, il confronto sperato è per trattare sull'aggiornamento graduale delle tariffe e per trovare una soluzione che giovi anche alle piccole imprese, escluse, finora, dalla rateizzazione degli importi dovuti per le insegne, perché inferiori a 1500 euro. «La proroga dà la possibilità alle aziende di prendere tempo per valutare se dismettere le insegne o ridimensionarle ma quanto alla rateizzazione non si intravede nessuna ulteriore concessione», conclude Seu. Anche per il collega di Confartigianato Gallura, Giacomo Meloni, lo slittamento della data di pagamento è utile (solo) per poter ricucire un dialogo: «È da leggersi come un piccolo passo in avanti ma, nel frattempo, non staremo a guardare e continueremo a sensibilizzare tutta l'amministrazione, maggioranza e opposizione, affinché si trovi una soluzione». E specifica: «Nessuno è contrario a pagare un adeguato onere, fermo al 1994, ma bisogna raggiungere un punto di accordo che tenga in considerazione la difficile realtà in cui versano, attualmente, tante imprese».