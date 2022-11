Caro gasolio, pescatori in crisi 

«Per alcuni paesi della Baronia la pesca è la più grande “azienda” del territorio - premette Francesco Calzedda, commercialista che segue diverse cooperative del settore -. I pescatori sono più di 50, ma l’indotto è decisamente superiore». Michele Ruiu, presidente del Distretto rurale dell’Ogliastra, puntualizza: «Bisogna lavorare per costruire una vera filiera, per dare vita a una sinergia intersettoriale. Oggi il nostro pescato finisce perlopiù al mercato di Napoli, non resta nella nostra terra perché gli operatori devono lavorare tutto l’anno, non solo nei mesi estivi. Nelle nostre tavole, però, cosa arriva? Dobbiamo fare in modo che questo pescato di qualità venga consumato in Sardegna, ma al tempo stesso garantire il lavoro ogni mese ai pescatori».

Pesca sostenibile

È il tema ricorrente, per chi ha scelto di trascorrere la propria esistenza a bordo di pescherecci o di piccole imbarcazioni che salpano tutte le mattine dai porti di La Caletta, Orosei e San Teodoro. Nei giorni scorsi si è parlato di rilancio e sostenibilità ambientale negli spazi del circolo nautico La Caletta, in un incontro organizzato da Uci e Agripesca, con il patrocinio del Mipaaf e della Regione. Dalla tavola rotonda “Sviluppo sostenibile della pesca: criticità e soluzioni per una risposta green” è emerso un settore che chiede risposte e rassicurazioni, «anche alla luce di un caro-gasolio che sta travolgendo le numerose attività», dichiara Francesco Calzedda. Il commercialista aggiunge: «Il gasolio per le imbarcazioni ha raggiunto il costo di un euro e 50 centesimi al litro. È un vero dramma che rischia di affossare molte realtà. Soprattutto chi si allontana dalla costa ha consumi e spese enormi. Bisogna trovare un modo per abbattere il prezzo del gasolio, triplicato negli ultimi tre anni».

Stranezze del mercato

Un mare da favola, capace di fornire un prodotto unico e dalla qualità elevatissima. Peccato che il pesce che giunge nelle tavole dei sardi sia spesso tutt’altro che locale e di dubbia provenienza. «Vengono da Napoli a comprare il nostro pescato - spiega Ruiu - ci sono tre agenti che si fanno concorrenza. Dobbiamo valorizzare la nostra filiera, fare in modo che questo pesce venga consumato qui». Mario Serpillo, presidente nazionale Uci: «Cibo ed economia del mare rappresentano la vera sfida per il Mezzogiorno e per la Sardegna».