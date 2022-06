Caro gasolio, l’ira dei camionisti 

Messi alla prova da mesi dai rincari del carburante, gli autotrasportatori sardi sono sul piede di guerra. Se dal governo nazionale non dovessero arrivare rassicurazioni, non si escludono delle nuove azioni di protesta. Non ci sono ancora notizie sul mezzo miliardo di euro, che era stato destinato con il decreto Energia, annunciato quasi tre mesi fa, per limitare i forti rincari del gasolio e che prevedeva una riduzione di 25 centesimi il suo costo. In quell'occasione, erano state approvate delle norme per il trasporto merci, tese ad assicurare delle condizioni di equilibrio per il comparto.

L’appello

I vertici di Confartigianato Trasporti, insieme ad altre sigle del settore, riunite in Unatras, hanno deciso di scrivere e di indirizzare una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, al ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e alla viceministra, Teresa Bellanova, per sollecitare l’erogazione delle somme già stanziate, che darebbero un po' di respiro a tante attività dell'autotrasporto in difficoltà, perché permetterebbero di gestire l'incremento del costo del gasolio, con un credito d’imposta sull’acquisto del carburante.

Dall’associazione di categoria premettono che «ancora ad oggi, le imprese dell'autotrasporto non hanno potuto godere di alcun sostegno tangibile, vedendo di contro nuovamente un’inarrestabile corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti che ha annullato anche qualsiasi positivo effetto dello sconto di 25 centesimi al litro per il gasolio alla pompa, visto che il prezzo finale è ritornato al livello insopportabile di 2 euro al litro».

Secondo i rappresentanti dell'organismo «su questo tema è evidente come ancora nulla sia stato fatto per mettere fine alla vergognosa speculazione in atto, constatato che il prezzo del barile è stabile o addirittura in lieve discesa mentre alla pompa i prezzi continuano a lievitare enormemente».

Emergenza

Giovanni Mellino, coordinatore di Confartigianato Trasporti Sardegna, sottolinea che «il settore rischia, a causa dell’aumento vertiginoso dei costi energetici, il blocco totale dei mezzi e conseguentemente della circolazione delle merci. La Sardegna è maggiormente a rischio anche a causa dei prezzi delle navi».

Il riferimento è anche alle azioni sul credito d’imposta del 28%, che era stato previsto nel decreto Aiuti, per l’acquisto di gasolio per i mezzi più sostenibili ambientalmente, e sui crediti d’imposta contenuti nel dl Energia per il costo di acquisto dell’additivo AdBlue e del gas naturale liquefatto.

Per Confartigianato trasporti è prioritario che il ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili comunichi in tempi rapidi alle associazioni di categoria del settore i dettagli operativi per ottenere tutto ciò che è stato previsto per il comparto, e per far arrivare alle aziende i fondi in modo tempestivo.

«Per le nostre imprese - ha concluso Mellino - il momento è complicatissimo. Per questo, lo diciamo sin da ora, la mancanza di risposte concrete non sarà più tollerata dalle associazioni degli autotrasportatori, che assumeranno tutte le decisioni conseguenti a tutela di imprese e addetti».

