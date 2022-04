«Caro energia, Roma intervenga» 

«Incalzeremo il Governo perché si trovi lo strumento immediato per combattere il caro energia, il nostro impegno è totale per salvaguardare il lavoro e la produzione». Il presidente della Regione Christian Solinas ha incontrato ieri rappresentanti aziendali e sindacali della Portovesme srl per discutere dell’emergenza che sta investendo l’apparato industriale: i costi dell’energia alle stelle, con aumenti esponenziali che stanno mettendo in ginocchio le aziende energivore. In assenza di uno strumento per calmierare i prezzi, ha annunciato a marzo la Portovesme srl, la fermata totale della fabbrica sarebbe inevitabile.

La proposta

«La Sardegna - ha detto il Presidente Solinas - si è fatta promotrice in Conferenza delle Regioni di un emendamento al Decreto sulle misure urgenti in tema energetico per la perequazione dei costi energetici tra le aziende che operano nella Penisola e quelle che operano nelle isole maggiori. Il testo è stato approvato all’unanimità in Conferenza Stato-Regione. È uno strumento che non solo noi ma anche la Sicilia e altre realtà regionali ritengono di vitale importanza per ottenere un’immediata risposta attraverso la super-interrompibilità, la compensazione sui costi dell’energia, non più prevista dal 2018». Il tema energia è particolarmente caldo in questi giorni, dopo l’approvazione del Dpcm Energia per la Sardegna su cui il presidente della Regione è tornato ieri durante l’incontro. «Già più volte ho espresso la nostra forte perplessità nei confronti del recente Dpcm - ha detto Solinas - il ricorso esclusivo alle rinnovabili e alle batterie di accumulo non garantisce quelle certezze di cui la Sardegna ha bisogno. La stessa data del completo abbandono del carbone deve essere rivista, com’è accaduto in Germania dove l’addio al carbone è stato posticipato al 2035».

Le reazioni

Per la soluzione al caro energia, che solo a Portovesme interessa 1.500 lavoratori, saranno decisivi i prossimi giorni, con la discussione politica dell’emendamento presentato da Sardegna e Sicilia. «Siamo fiduciosi ma attendiamo l’esito della discussione sull’emendamento che dovrebbe avvenire entro la settimana», dice Fabrizio Floris, delegato della Filctem Cgil. Solinas ha garantito che, in caso di necessità, la Regione sarà a fianco dei lavoratori in tutte le rivendicazioni. «È importante - dice Patrizio Cancedda, delegato Uiltec - che la Regione si sia fatta carico di questo problema». Questa mattina a Portovesme assemblea informativa di diretti e appalti. «La Regione si è impegnata a essere al nostro fianco - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl - oltre all’energy release è necessaria la super-interrompibilità». Presenti all’incontro anche i consiglieri regionali Fabio Usai (Psd’Az) e Michele Ennas (Lega). «La Portovesme srl è uno dei più importanti stabilimenti industriali del Paese - dice Usai - dobbiamo far fronte comune contro ogni ipotesi di chiusura». Ennas fa un appello ai parlamentari sardi: «Continuiamo a lavorare - dice - per far sentire i nostri diritti e mantenere in vita il nostro sistema industriale».