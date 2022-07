Caro energia, protesta nel Sulcis 

Il caro energia e lo stop al carbone mandano in fibrillazione il polo industriale di Portovesme. Ieri mattina, in contemporanea, si sono svolte assemblee dei lavoratori alla Portovesme srl, che rischia di fermarsi ad ottobre per le tariffe troppo alte, e alla centrale Enel, dove gli operai degli appalti chiedono garanzie in vista della chiusura del 2025.

La protesta

Alla Portovesme srl si sono ritrovati dipendenti diretti e degli appalti. I sindacalisti hanno riferito le comunicazioni fatte dall’azienda in Confindustria: in assenza di novità, ad ottobre si fermeranno quasi tutti gli impianti e la cassa integrazione sarà ampliata. «Il tempo per scongiurare il peggio è veramente poco», dice Patrizio Cancedda, Uiltec. Alla Portovesme srl è stato proclamato lo stato di agitazione. «Da oggi - dice Fabrizio Floris, Flctem Cgil - siamo in assemblea permanente, le iniziative possono essere decise in qualunque momento». La preoccupazione è altissima. «È necessaria un’interlocuzione con il Governo», dice Enzo Lai, segretario Femca Cisl. Il 4 agosto dovrebbe esserci un incontro tra azienda e ministro Cingolani. «Ora che è stata inserita in Costituzione l’insularità - dice Emanuele Madeddu, Filctem Cgil - speriamo si concretizzi in atti concreti anche per le energivore». Nei giorni scorsi l’assessore Anita Pili ha incontrato il Ministro della Transizione Ecologica. «Sono state date rassicurazioni in merito ai decreti attuativi - dice l’assessore Pili - che daranno applicazione all’Energy Release per le aziende energivore di Sardegna e Sicilia».

Appalti Enel

Alla centrale Enel i lavoratori degli appalti si sono riuniti in assemblea fino alle 9,30, poi alcune ore di sciopero mentre si svolgeva la riunione con gli assessori regionali Pili e Zedda. «Per il 4 agosto è convocato un incontro con Enel, sindacati e rappresentanze delle ditte d’appalto - hanno detto gli assessori - per definire una prospettiva industriale in seguito alla chiusura prevista per il 2025». Intanto i metalmeccanici hanno proclamato lo stato di agitazione. «Abbiamo deciso il blocco dello straordinario e della reperibilità - si legge in una nota di Fiom, Fsm e Uilm - la chiusura della centrale lascerà centinaia di lavoratori privi di certezze occupazionali, in un territorio già devastato dalla crisi».