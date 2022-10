Caro-energia, il Gerrei sarà più buio 

Il caro energia tocca anche il settore pubblico e porta i sindaci del Gerrei a fare delle considerazioni su eventuali misure da adottare per fronteggiare i costi.

Illuminazione

Il Comune di San Basilio, guidato dal sindaco Albino Porru, da sei mesi si sta attuando lo spegnimento alternato dei lampioni. In estate si partiva dalle 23, ora dalle 22 e fino alle 7 del mattino il 50 per cento dei punti luci si spegne in tutto l’abitato. «Abbiamo dei timer astronomici che regolano lo spegnimento e l’accensione dei lampioni – spiega Porru – inoltre entro fine mese andremo a completare la sostituzione delle vecchie lampade con le luci a led». Escalaplano ha già completato l’efficientamento energetico ma il primo cittadino Marco Lampis è pronto a intraprendere importanti decisioni. «Per ora non abbiamo adottato nessuna restrizione – commenta Lampis – ma si paventa un aumento di 40 -50 mila euro in bolletta, se il servizio finanziario dovesse confermare che occorre una cifra simile per chiudere l’anno va da sé che una misura di razionalizzazione sarà inevitabile». Tra le iniziative che l’amministrazione potrebbe adottare ci sarebbe l’installazione dei flussometri nella rete di illuminazione pubblica, capaci di ridurre l’intensità luminosa partendo da una determinata ora, o ancora l’accensione alternata dei lampioni, e potrebbe essere prevista una riduzione delle luminarie natalizie.

Il riscaldamento

A Villasalto il primo cittadino Leonardo Usai sta facendo le verifiche e prevede di incontrare anche tutte le associazioni che hanno la propria sede nei locali di proprietà comunale per discutere delle eventuali soluzioni da adottare sul fronte del risparmio energetico. A Silius il sindaco Antonio Forci ha previsto un piano di efficientamento energetico per la sostituzione delle vecchie lampade a incandescenza con i led, così come a Sant’Andrea Frius, sotto l’egida del primo cittadino Simone Melis. Efficientati energicamente San Nicolò Gerrei e Goni amministrati rispettivamente da Stefano Soro ed Emanuela Guggeri. Al vaglio la situazione anche a Ballao. «Adottiamo le prescrizioni del Governo sul riscaldamento da utilizzare quindici giorni in meno e con l’abbassamento di un grado – dice il sindaco Chicco Frongia – per quanto riguarda l’illuminazione pubblica vedremo il da farsi». Pronti ad agire ad Armungia. «Procederemo ad alcuni spegnimenti per ridurre la luminosità prevalentemente attorno alle piazze principali – spiega il sindaco Antonio Quartu – più difficile spegnere i lampioni alternativamente in strade piccole e strette».