Caro-energia, allarme alla Portovesme srl 

L’impennata dei prezzi dell’energia mette a rischio la produzione industriale energivora e la Sardegna non fa eccezione. In un incontro urgente che si è svolto lunedì sera nella sede di Confindustria, l’amministratore delegato della Portovesme srl Davide Garofalo ha illustrato ai sindacati termini della questione. Da alcuni mesi si registra un aumento progressivo del costo dell’energia (di cui la fabbrica di piombo e zinco è grande consumatrice), per provare a tamponare l’aumento dei costi l’azienda sta rimodulando i carichi di energia e delle produzioni nella fabbrica di Portovesme, in particolare nelle linee di produzione altamente energivore. In quest’ottica, da qualche giorno è stato fermato un reparto, i cui lavoratori al momento sono in ferie. Ma il caro-energia è destinato a durare: le previsioni danno prezzi in salita vertiginosa per tutto l’inverno prossimo. Abbastanza per far scattare l’allarme tra le organizzazioni sindacali. Ieri mattina alla Portovesme srl la Rsu ha convocato un’assemblea per informare i lavoratori sulla riunione in Confindustria, intanto le segreterie regionali dei Chimici hanno chiesto un incontro urgente all’assessora al Lavoro Alessandra Zedda e all’assessora all’Industria Anita Pili.

Si cerca una soluzione

«In questo momento il nostro obiettivo principale è trovare una soluzione che eviti ripercussioni economiche sui lavoratori - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl - il problema emerso in questi giorni non riguarda solo la Portovesme srl, che è un’azienda sana e produttiva, anzi è comune a livello europeo. Servono soluzioni urgenti». La Portovesme srl è l’unica fabbrica in marcia nel polo industriale del Sulcis, ci lavorano circa 1200 persone. «La politica prenda in carico questa emergenza - dice Fabrizio Floris, delegato Filctem Cgil nella Rsu - servono passi precisi e rapidi per evitare conseguenze per i lavoratori e per le produzioni». Un problema che ha investito anche le realtà industriali di altri Paesi, di caro-energia si parlerà nel prossimo Consiglio Europeo. «Stiamo monitorando con attenzione gli sviluppi - dice Patrizio Cancedda, delegato Rsu della Uiltec - è fondamentale trovare una formula per mettere in sicurezza i lavoratori».

