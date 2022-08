Caro energia, a settembre i decreti 

Arriveranno entro settembre i decreti attuativi dell’Energy Release, attesi nell’emergenza Portovesme srl per contrastare il caro-energia e scongiurare la fermata degli impianti ad ottobre.

La promessa

È l’impegno ribadito ieri dai rappresentanti del Ministero della Transizione e cologica durante il vertice in videoconferenza al Mise, convocato dalla viceministra Alessandra Todde, a cui hanno partecipato sindacati, Portovesme srl, Regione e Comune di Portoscuso. «Una delle possibili vie d’uscita - dice la Todde - è accelerare sui decreti attuativi dell’Energy Release. Il m inistro Cingolani si era impegnato, come è stato ribadito oggi al tavolo dai dirigenti del Mite presenti, a rendere disponibili questi decreti entro settembre. Ho dato disponibilità a riconvocare il tavolo entro la prima settimana di settembre». È una corsa contro il tempo per scongiurare lo scenario peggiore.

Vigiliamo sulla procedura di attuazione - dice la vicepresidente della Giunta Alessandra Zedda - ed esortiamo i Ministeri coinvolti ad accelerare il procedimento perché la parte amministrativa in questa fase è determinante» . L’emendamento inserito e approvato qualche mese fa nel Dl Aiuti non dice nulla su prezzo e volumi dell’energia da trasferire alle energivore di Sardegna e Sicilia, rimandando tutto ai decreti attuativi, che ancora devono essere approvati. « Presidiamo affinché si possano abbreviare i tempi per avere i decreti attuativi - ha detto l’assessore all’Industria Anita Pili, Presidente della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni - necessari a riportare i prezzi dell’energia ad un livello accettabile, che consenta di tutelare l’operatività dell’area di Portovesme». La parola d’ordine è fare presto. « Occorre accelerare - dice l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis - perché le aziende energivore del Sulcis non possono fermare gli investimenti per il risanamento ambientale a causa dell’aumento dei costi energetici» . Al termine dell’incontro i sindacati chiedono rapidità nei decreti attuativi. « Il tempo è una variabile fondamentale - dicono Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Enzo Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Uiltec) - per la prossima riunione auspichiamo comunicazioni risolutive».