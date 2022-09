Caro energia, 25mila imprese sarde in crisi 

Contro l'impennata del prezzo dell’energia, che ha fatto lievitare a dismisura le bollette di gas ed elettricità, occorre mettere in atto interventi rapidi, affiancandoli a immediate riforme strutturali. È questa, per i vertici di Confartigianato imprese Sardegna, la strada da intraprendere per riportare i costi energetici a livelli accettabili e per evitare al tessuto economico e imprenditoriale regionale una crisi senza precedenti. In assenza di misure idonee, 25mila imprese con 73mila addetti potrebbero essere trascinate nel baratro e tante attività arrivare allo stop delle produzioni.

Settori espo sti

Secondo l'associazione artigiana, le aziende più esposte sono soprattutto quelle della ceramica, del vetro, del cemento, della carta, della metallurgia, della chimica, della raffinazione del petrolio, dell'alimentare, delle bevande, della farmaceutica, della gomma e delle materie plastiche e dei prodotti in metallo. Rischiano pesanti conseguenze, però, anche altri sedici settori manifatturieri, tra i quali spiccano quelli del tessile, della lavorazione del legno, delle attività di stampa, della produzione di accumulatori elettrici e di apparecchi per uso domestico, dei motori e degli accessori per auto, della fornitura e gestione di acqua e dei rifiuti.

Le proposte

Gli esponenti di Confartigianato propongono un azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, la proroga e l’ampliamento del credito d’imposta sui costi energetici per le imprese non energivore e non gasivore. Per gli artigiani, inoltre, dovrebbe essere fissato un tetto europeo al prezzo del gas e recuperato il gettito calcolato sugli extraprofitti, per non aggravare la situazione del bilancio pubblico.

Situazione grave

Maria Amelia Lai e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, non nascondono che la situazione sta precipitando. «Siamo in bolletta - confermano entrambi -, le nostre stime dicono che nell’Isola sono a rischio 25.299 piccole e medie imprese, con 73.373 addetti (il 24,7% degli occupati delle imprese) di 43 settori». Lai e Serra rimarcano che «artigiani e piccoli imprenditori sardi hanno già pagato 425 milioni di euro in più negli ultimi 12 mesi e la cifra rischia di raddoppiare a 850 milioni entro fine anno. Cifre pesanti come macigni sul futuro delle aziende che, oltre a pagare le conseguenze della guerra in Ucraina, subiscono le fragilità della nostra politica energetica». I due rappresentanti di categoria sottolineano che si continuerà a fare «la massima pressione locale, regionale e nazionale, per ottenere sia la riduzione del prezzo del gas che interventi pubblici per abbattere i costi in bolletta. Ci aspettiamo risposte adeguate da un Governo che gestisce 1.000 miliardi di spesa annuale pubblica e vanta un credito di 1.100 miliardi di credito erariale. C’è lo spazio per recuperare quanto serve per confermare e potenziare le misure già attuate da questo esecutivo».