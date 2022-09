Caro bollette, la Giunta spegne i lampioni 

Costi dell’energia lievitati e il Comune decide di tagliare sull’illuminazione pubblica e chiede alla cittadinanza di fare la propria parte limitando i consumi.

Il Comune

L’annuncio del sindaco, pubblicato sul canale social del Comune, ha subito scatenato commenti e reazioni, ad iniziare da chi lamenta che nel proprio quartiere i pali dell’illuminazione mancano proprio nonostante le ripetute richieste. Critica l’opposizione che avrebbe optato già tempo fa per altre soluzioni. Il sindaco. Stefano Licheri ha affidato ad una nota sul profilo istituzionale del Comune su Fb l’annuncio delle scelte fatte alla cittadinanza. «Le varie crisi internazionali stanno creando notevoli disagi e sofferenze a tantissima parte della popolazione. Tale situazione ha causato anche un innalzamento dei prezzi e in particolare costi insostenibili per le forniture di energia. Tutti i cittadini possono fare la propria parte riducendo il consumo, quindi la domanda, che farebbe inevitabilmente crollare il prezzo», sottolinea. Licheri ribadisce che «ridurre il consumo sta diventando inevitabile per tante famiglie e tante imprese che non riescono più a far quadrare i bilanci, fra queste c’è anche l’amministrazione comunale. Nel mese di agosto è terminata la somma "storica" stanziata per far fronte al pagamento delle varie bollette relative ai consumi di energia elettrica. Dai conti effettuati dall’ufficio tecnico, serviranno ulteriori 300mila euro per liquidare le fatture energetiche, che arriveranno da oggi fino a fine anno».

Il taglio

Nei prossimi giorni, dice Licheri, si spegnerà gradualmente il 50% dei lampioni stradali, «alimentando un punto luce ogni 50 metri, anziché ogni 25. Ci scusiamo fin da ora per il disagio che tale decisione comporterà, riteniamo di non avere altra soluzione per evitare un disavanzo dell’Ente, in attesa che lo Stato trovi soluzioni concrete».