Caro bollette, i Comuni rischiano il default 

Secondo Paola Secci, « la misura più adatta nel breve termine sarebbe quella di aumentare il Fondo unico per gli Enti locali. Per questo siamo disponibili da subito a far parte di un tavolo tecnico nel quale mettere a punto le azioni necessarie, numeri alla mano, ed un piano straordinario di sostegno per famiglie ed imprese».

A causa dei maggiori prezzi, tutto il sistema delle Autonomie locali rischia di non chiudere i bilanci del 2022 e di non avere le risorse necessarie per approvare il bilancio di previsione del 2023. All’appello mancherebbero sessanta milioni circa. Ovviamente, ha aggiunto il numero uno dell’associazione dei Comuni, «riteniamo che questo extra-costo non debba gravare solo sulla Regione perché, utilizzando lo Statuto speciale che consente la compartecipazione del gettito Irpef e Iva, potremmo arrivare a maggiori entrare per circa 260 milioni».

A Cagliari i maggiori costi dell’energia incidono per 5,5 milioni di euro, nei 315 (su 377) piccoli Comuni della Sardegna i rincari valgono in media 150mila euro. Di questo passo le autonomie locali rischiano il default. «Lo diciamo in maniera chiara», ha dichiarato il presidente dell’Anci Emiliano Deiana, «il Fondo unico degli enti locali non è più sufficiente per affrontare le sfide che ci attendono». Ieri ha spiegato il concetto durante un incontro con il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, i capigruppo e l’assessora all’Industria Anita Pili. Al tavolo hanno partecipato anche i presidenti del Cal, Paola Secci, e di Asel, Rodolfo Cancedda, e poi i sindaci di Cagliari, Nuoro, Sanluri e Fonni.

A Cagliari i maggiori costi dell’energia incidono per 5,5 milioni di euro, nei 315 (su 377) piccoli Comuni della Sardegna i rincari valgono in media 150mila euro. Di questo passo le autonomie locali rischiano il default. «Lo diciamo in maniera chiara», ha dichiarato il presidente dell’Anci Emiliano Deiana, «il Fondo unico degli enti locali non è più sufficiente per affrontare le sfide che ci attendono». Ieri ha spiegato il concetto durante un incontro con il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, i capigruppo e l’assessora all’Industria Anita Pili. Al tavolo hanno partecipato anche i presidenti del Cal, Paola Secci, e di Asel, Rodolfo Cancedda, e poi i sindaci di Cagliari, Nuoro, Sanluri e Fonni.

L’allarme

A causa dei maggiori prezzi, tutto il sistema delle Autonomie locali rischia di non chiudere i bilanci del 2022 e di non avere le risorse necessarie per approvare il bilancio di previsione del 2023. All’appello mancherebbero sessanta milioni circa. Ovviamente, ha aggiunto il numero uno dell’associazione dei Comuni, «riteniamo che questo extra-costo non debba gravare solo sulla Regione perché, utilizzando lo Statuto speciale che consente la compartecipazione del gettito Irpef e Iva, potremmo arrivare a maggiori entrare per circa 260 milioni».

Secondo Paola Secci, « la misura più adatta nel breve termine sarebbe quella di aumentare il Fondo unico per gli Enti locali. Per questo siamo disponibili da subito a far parte di un tavolo tecnico nel quale mettere a punto le azioni necessarie, numeri alla mano, ed un piano straordinario di sostegno per famiglie ed imprese».

Tavolo tecnico

E infatti, il vertice di ieri in commissione Bilancio si è chiuso con l’accordo finale sulla costituzione di un tavolo tecnico Regione-Autonomie locali per verificare i dati e predisporre le misure più urgenti per fronteggiare l’aumento dei costi energetici.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha parlato di «fiammata dei rincari: ma ciò che mi preoccupa ancora di più sono le mail di comuni cittadini che chiedono un aiuto per le bollette e sono messaggi di persone che lavorano, fuori dal perimetro consolidato del welfare comunale». Quest’anno, ha fatto notare la sindaca di Fonni Daniela Falconi, «fino ad ora ci è venuto in soccorso il meteo, ma dalla prossima settimana dovremo accendere i riscaldamenti, in particolare negli edifici scolastici». L’assessora Pili ha comunicato di aver investito del problema il nuovo ministro Pichetto Fratin, come era stato fatto per il suo predecessore Roberto Cingolani: «Dobbiamo mettere in campo nello stesso tempo misure emergenziali e strutturali e valuteremo in tempi rapidissimi la proposta di aumentare la dotazione del Fondo unico; da questo punto di vista il tavolo tecnico inter-assessoriale può essere uno strumento utile e veloce per lavorare bene con tutti i dati a disposizione».

Attesa per la Omnibus

I primi cittadini sono sicuri che nella legge omnibus possa trovare spazio lo stanziamento di risorse ad hoc. Il provvedimento, approvato il 25 ottobre scorso dalla Giunta, al momento non è cliccabile. Ieri in Aula l’hanno ricordato le opposizioni non hanno fatto passare inosservata. «La legge omnibus non è stata ancora trasmessa al Consiglio regionale», ha fatto presente il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «a questo punto possono anche non presentarla perchétanto non ci sono i tempi: l'unicapossibilità di snellimento è una normadi soli tre articoli, ben precisi e mirati». Sulla stessa linea, Eugenio Lai di LeU: «Questa è la legislatura degli annunci e di un presidente totalmente assente.Non si parla di costi dell'energia, dellacontinuità territoriale e del lavoro, nel frattempo però siparla dell'eterno rimpasto. La legislatura è terminata da unpunto di vista politico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata