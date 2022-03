Caro bollette,  Comuni al buio  

«I piccoli Comuni della Sardegna non potranno far fronte al raddoppio delle spese per l’illuminazione delle strade e il funzionamento degli uffici. Le bollette sono un dramma». Una nota dell’Associazione sarda enti locali lancia l’allarme sullo stato finanziario delle amministrazioni dei centri più piccoli dell’Isola e chiede all’amministrazione regionale l’adozione di una norma in grado di limitare i danni. Senza un intervento immediato sarà difficile garantire l’erogazione dei principali servizi a favore dei cittadini e delle imprese attive sui territori.

Stangata

L’aumento delle tariffe dell’energia elettrica e l’impennata delle quotazioni del gas stanno mettendo in difficoltà anche le amministrazioni più attente alla programmazione e alla gestione delle varie voci dei bilanci. La guerra in Ucraina e le sanzioni a danno della Federazione Russa hanno finito per causare lo spegnimento dei lampioni pubblici a Ilbono, come ha raccontato il sindaco Giampietro Murru. Situazione simile a Cheremule dove l’amministrazione sarà chiamata a pagare circa 118mila euro di fornitura elettrica: voce di spesa che nel corso del 2021 ha pesato sulle casse comunali per 64mila euro. Un raddoppio netto con cui sono alle prese anche altri municipi.

Grido disperato

I sindaci e le Giunte degli enti aderenti all’Asel hanno indirizzato una lettera al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore regionale per spiegare quali sarebbero i provvedimenti da adottare: «Occorre un intervento specifico della Regione a coprire il disavanzo tra le spese degli anni scorsi e quelle previste per il 2022 e per gli anni successivi». Gli amministratori suggeriscono di mettere in campo subito un correttivo attraverso un testo dedicato o un emendamento inserito negli altri articolati all’attenzione del Consiglio regionale: «In un prossimo provvedimento legislativo, venga assegnato ai Comuni sardi, in particolare ai piccoli Comuni, un contributo specifico aggiuntivo alla manovra finanziaria vigente come concorso ai maggiori costi dell’energia elettrica». L’Asel si è impegnata a portare il problema all’attenzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali e del Consiglio delle Autonomie.