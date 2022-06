Caro asili, mamme in trincea 

La diffida della Federconsumatori inviata al Comune di Nuoro qualche giorno fa è giunta sul tavolo dell’assessora Fausta Moroni. Il Comitato spontaneo Mamme nuoresi aveva incaricato l’associazione di farsi carico delle loro istanze a seguito della delibera 149 del 30 maggio scorso con cui l’amministrazione Soddu contava di risolvere il problema relativo all’aumento delle rette degli asili nido comunali.

«Abbiamo impostato un sistema per cui, fino a 25 mila euro di Isee, le famiglie hanno una retta totale di 472 euro ma non devono anticipare un centesimo – dichiara l’assessora –. La quota parte di 200 euro prevista come rimborso dalla Regione non deve essere anticipata dalle famiglie che dovranno solo autorizzare il Comune a trattenerla quando sarà erogata. I 272 euro attesi dall’Inps verranno inseriti nel Prestito d’onore, come da delibera già approvata, ma laddove lo stesso Inps dovesse tardare con il rimborso e le famiglie lo dimostreranno il Comune attenderà insieme a loro l’arrivo della somma prevista anche perché i due provvedimenti sono imprescindibili. Non capisco per quale motivo davanti a questa soluzione ci si ostini a sostenere che le famiglie dovranno anticipare dei soldi. Resto a disposizione per incontrare il Comitato e la Federconsumatori e spiegare dettagliatamente quali criticità ci siano dietro questo tipo di iniziativa e perché questa sia una soluzione che riteniamo ottimale per andare incontro alle famiglie».

Le mamme

Sara Guiso, presidente del Comitato Mamme Nuoresi resta diffidente. «Ci siamo rivolte a Federconsumatori perché riteniamo violato il diritto fondamentale che hanno i nostri figli di frequentare l’asilo nido. Chiediamo che il sindaco e non solo l’assessora ci mettano la faccia per incontrarci insieme all’associazione di categoria e ad alcuni membri dell’opposizione perché le posizioni siano trasparenti e non vivano, come accaduto, dei cambi di rotta incomprensibili. Ci sono diverse cose che non tornano nel racconto apparentemente fantastico e risolutivo di questa soluzione proposta, punti poco chiari perché non aderenti ai documenti presenti in Regione e certo non coerenti con la stessa delibera dove, ad esempio, si parla di sospendere i bambini dalla frequenza se entro 30 giorni dalla data prevista non dovessero arrivare le quote Inps».

Posizioni distanti