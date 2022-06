Caro asili, diffidato il Comune 

Non si placa la polemica tra il Comitato spontaneo Mamme Nuoresi e il Comune di Nuoro in merito alle rette per gli asili nido comunali. La delibera 149 del 30 maggio ha istituito un Prestito d’onore per l’anticipazione del bonus a favore delle famiglie per consentire di sostenere le rette previste per quattro mensilità. Il prestito sarebbe da restituire al Comune dopo l’erogazione dei bonus previsti dall’Inps e dalla stessa Ammministrazione comunale. La Federconsumatori, su mandato del Comitato, ha intimato al Comune la revoca o la modifica delle decisioni assunte perché ritenute inadeguate, inique e poco rispettose della dignità delle famiglie.

La nota

«Appare di tutta evidenza che le modifiche alle tariffe risultano eccessivamente onerose e, nella declinazione in sole tre fasce, scarsamente rispettose dei principi di proporzionalità e progressività», si legge nella diffida.Inoltre si ritiene la soluzione proposta «inaccettabile per la gran parte dei genitori che si vedranno costretti ad anticipazioni insostenibili, per alcune famiglie superiori ai 1000 euro mensili»

L’assessora

Fausta Moroni, informata del documento,ha dichiarato: «Risponderemo a Federconsumatori dopo un confronto con uffici e Giunta chiedendo loro un raffronto per illustrare le motivazioni della nostra scelta con i dati alla mano».